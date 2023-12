Expedia, tetris di alleanze in Europa. Tra queste c’è Ryanair Rooms

Expedia Group ha annunciato una serie di partnership in Europa, che comprendono soluzioni tecnologiche B2B, collaborazioni pubblicitarie e accordi di distribuzione delle forniture affinché i partner possano intercettare facilmente l’attenzione dei viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

Le nuove partnership di Expedia includono quella con Ryanair, che potenzia Ryanair Rooms, piattaforma che sfrutta la tecnologia white label template di Expedia Group, e che consente ai clienti di prenotare un hotel insieme al volo e di accedere al Virtual Agent di Expedia Group, uno strumento di assistenza clienti potenziato dall’intelligenza artificiale. In Irlanda e nel Regno Unito i siti verranno lanciati a dicembre, mentre verranno introdotti gradualmente in altri mercati nel corso del prossimo anno.

A seguire, Expedia ha stretto un accordo con Icelandair: la principale compagnia islandese lancerà Saga Club, un nuovo sito di viaggi, supportato dal white label template di Expedia Group, e che offrirà ai suoi utenti più affezionati la possibilità di prenotare servizi di viaggio aggiuntivi con il proprio volo. I soci potranno accedere all’offerta globale di hotel, autonoleggi e attività di Expedia Group per riscattare e guadagnare Punti Saga, che potranno usare per prenotare servizi aggiuntivi per rendere più piacevole il viaggio. Il sito sarà disponibile ai soci del Saga Club il prossimo anno.

Fino alla partnership con Adac, società automobilistica tedesca che collaborerà con il Travel agent affiliate program (Taap) di Expedia Group. Ciò consentirà all’agenzia di viaggi di Adac di accedere al vasto catalogo di soluzioni di viaggio, tra cui hotel, voli, auto a noleggio e altre attività offerte da Expedia Group.

PUBBLICITÀ E CAMPAGNE

Expedia Group Media Solutions, che fornisce ai partner dati proprietari e soluzioni pubblicitarie dinamiche per realizzare campagne di impatto e ottenere risultati misurabili, ha poi stretto partnership con Deutsche Hospitality, The European Travel Commission e Croatian National Tourism Board.

Expedia Group annuncia anche nuove collaborazioni con i supply partner, tra cui Iberia Airlines con cui ha ampliato il collegamento diretto Ndc e TravelStaytion per le esperienze legate alla Uefa Champions League di calcio.

IL RENT A CAR

Infine, Expedia Group sta ampliando la sua offerta di noleggio auto in Europa attraverso una serie di nuove partnership: con Alma, una società di noleggio auto a conduzione familiare, per distribuire il suo parco auto in otto Paesi europei, tra cui Grecia, Malta, Romania e Albania; Drivalia, una nota società di noleggio auto con una vasta flotta di veicoli elettrici e ibridi, per distribuire le sue auto in Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito; Green Motion, un’azienda internazionale di noleggio auto che offre veicoli a bassa emissione, per promuovere la mobilità sostenibile in Europa e in tutto il mondo; Record go, società di noleggio auto spagnola includendo ora anche Italia e Grecia, oltre a Spagna e Portogallo già presenti.

«Il numero e la varietà di queste partnership dimostra la forza e la resilienza della domanda turistica in Europa, nonché la capacità di Expedia Group di sostenere partner di qualsiasi grandezza. Queste sinergie forniscono ai nostri partner europei nuovi modi per entrare in contatto con i viaggiatori di tutto il mondo attraverso le nostre tecnologie B2B d’avanguardia, le nostre soluzioni di advertising di spicco nel settore, o la nostra solida rete di distribuzione e approvvigionamento»,ha dichiarato Ariane Gorin, presidente di Expedia for Business, Expedia Group.