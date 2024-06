Experience Abu Dhabi, missione compiuta in Italia: «Relazioni rafforzate»

Si è concluso il roadshow annuale di Experience Abu Dhabi in Italia organizzato dal Dct Abu Dhabi, che ha coinvolto quattro grandi città italiane: Milano, Torino, Roma e Napoli in linea con l’impegno dell’organizzazione di incontrare i fornitori di servizi di viaggi nei loro rispettivi mercati nazionali e presentare loro un kit completo di strumenti, servizi e funzionalità progettati per migliorare la capacità di rispondere alle richieste della clientela.

Insieme a 13 stakeholder di Abu Dhabi, tra cui compagnie aeree, hotel, attrazioni e dmc, Dct Abu Dhabi si è confrontata con i principali tour operator e agenti di viaggi italiani, fornendo approfondimenti sulla destinazione e migliorando la comprensione del suo fascino come luogo sicuro, accogliente e rigenerante.

Il roadshow è stato anche l’occasione per conoscere più a fondo le attività di Experience Abu Dhabi e mostrare la destinazione, già molto apprezzata dagli italiani, come meta ideale per tutto l’anno, per un turismo familiare, esperienziale e a contatto la natura.

Nel 2023 Abu Dhabi ha infatti già accolto 65mila visitatori dall’Italia, superando del 44% l’obiettivo di 45mila visitatori. Inoltre, il numero di ospiti alberghieri provenienti dall’Italia è aumentato del 78% dal 2022 al 2023, passando da 36.800 a 65mila.

Ma l’Emirato guarda avanti e il nuovo piano strategico per il turismo, varato ad aprile, ha l’obiettivo di posizionare Abu Dhabi come destinazione top of mind e di aumentare il numero di visitatori da quasi 24 milioni nel 2023 a 39,3 milioni entro il 2030, per questo i roadshow annuali di Dct Abu Dhabi in Italia e in altri Paesi sono fondamentali per il sostengono dell’importante obiettivo.

Abdulla Yousuf, direttore delle operazioni internazionali di Dct Abu Dhabi, ha dichiarato: «Il roadshow Experience Abu Dhabi di quest’anno in Italia è stato determinante per costruire nuove partnership e rafforzare i risultati e la forza di quelle esistenti con i nostri preziosi associati italiani del settore turistico. L’Italia è un importante mercato di provenienza per Abu Dhabi e il roadshow ha ribadito il sostegno ai nostri stakeholder, mentre si continua a lavorare per ispirare un maggior numero di viaggiatori a considerare l’emirato per la loro prossima vacanza, attratti dalla sua sicurezza, autenticità e unicità».

Durante gli incontri individuali, le sessioni di briefing e le opportunità di networking, i partecipanti hanno esplorato il calendario di eventi di Abu Dhabi, scoperto le ultime novità dell’Emirato e approfondito le numerose attivazioni disponibili tutto l’anno. Con le nuove tappe di Napoli e Torino, il roadshow ha allargato il suo bacino sia nel nord che nel sud dell’Italia.

Durante la tappa di Milano si è svolta la premiazione dei migliori tour operator per la destinazione. A Volonline è andato il premio come “Top Performer”; Idee per Viaggiare ha vinto nella categoria “Most Creative Package”; Alpitour ha conquistato il titolo di “Most Active in Promoting Abu Dhabi” e Gattinoni è invece stato premiato nella categoria “High Value Selling”.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Experience Abu Dhabi