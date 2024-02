Experience, Civitatis alle adv: «Arricchisci con noi il viaggio dei tuoi clienti»

Fondata da Alberto Gutiérrez, Civitatis ha iniziato come un’idea nata dalla sua passione per i viaggi. Scrivendo guide turistiche online, ha attirato l’interesse di una guida di Praga, che gli ha proposto di pubblicizzare i suoi tour in cambio di una commissione. Da questo momento, Alberto ha cominciato ad aggiungere sempre più tour nelle sue guide online, con l’idea di guadagnare qualcosa per continuare a sostenere la sua passione da giovane studente universitario per i viaggi.

Da allora, Civitatis ha vissuto una rapida crescita, aprendo le porte nel 2018 alle collaborazioni B2B per rispondere alla crescente domanda delle agenzie di viaggi di includere le sue attività nella loro offerta per i clienti. Questo successo le ha permesso di diventare la piattaforma leader nella distribuzione online di attività, con oltre 89.000 proposte in più di 3.800 destinazioni globali

New York, Parigi, Dubai, Londra e Budapest sono tra le mete più ambite dai viaggiatori in cerca di esperienze indimenticabili. Tra le attività più richieste dalle agenzie di viaggi nei primi mesi del 2024 spiccano il “Tour di Harry Potter ai Warner Bros Studios” a Londra, il “Desert Safari con cena e spettacolo” a Dubai e la “Minicrociera sulla Senna” a Parigi.

I valori fondamentali di Civitatis si basano sulla facilità di prenotazione e sull’ampia disponibilità di attività in lingua italiana, semplificando così ciò che in passato avrebbe potuto risultare complesso.

Il catalogo offre un’ampia varietà di esperienze che trasformano ogni viaggio in un’avventura unica: dal suggestivo safari in Tanzania al romantico matrimonio a Las Vegas in stile Elvis, passando per una festa di Halloween nel castello di Dracula. C’è qualcosa per soddisfare ogni tipo di viaggiatore.

Civitatis non è solo una piattaforma online, ma un compagno di viaggio che ti consente di plasmare le avventure in base ai desideri.

Per ulteriori informazioni, visita Civitatis o vieni a trovarci alla Bmt, Stand 6134 – Padiglione 6.