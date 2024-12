Experience, Crocierissime annuncia la partnership con Tui Musement

Crocierissime si allea con Tui Musement per offrire ai crocieristi un’esperienza di viaggio completa, che unisce la scoperta delle destinazioni più richieste con attività selezionate e personalizzate.

Grazie a questa collaborazione, i clienti di Crocierissime possono accedere a un ampio ventaglio di esperienze firmate Tui Musement per arricchire ogni tappa del loro viaggio.

Tra le destinazioni più popolari per il 2024 c’è il Mediterraneo orientale, che regista +67,98% rispetto al 2023; chi opta per questo itinerario e decide di toccare le sponde turche, ha la possibilità di scegliere varie attività, come un volo in mongolfiera in Cappadocia, una passeggiata a cavallo nella Love Valley o nella Pigeon Valley, una visita guidata a Efeso, patrimonio Unesco, o a Istanbul alla scoperta delle moschee famose in tutto il mondo.

I crocieristi amanti del Mediterraneo occidentale, che quest’anno ha visto un rialzo del +9,13% rispetto allo scorso anno, possono vedere Barcellona scegliendo un itinerario completo sulle orme dei capolavori di Gaudì alla scoperta della Sagrada Familia, Casa Batlló, La Pedrera e Park Güell. Per i più attivi invece sono disponibili tour in e-bike per scoprire la città pedalando e vivere l’atmosfera delle Ramblas oppure tour dedicati alla scoperta culinaria locale e gustare specialità del posto come tapas e churros.

Tra le mete che offrono una maggiore personalizzazione, spiccano anche Dubai e i Caraibi, dove i viaggiatori hanno la possibilità di scegliere attività che spaziano dal relax in spiaggia alle escursioni culturali. I più avventurosi che optano per Dubai, oltre alla visita mozzafiato dal Burj Khalifa e lo spettacolo delle fontane, possono organizzare una giornata nel deserto in quad o sul dorso di un cammello per potersi immergere nella cultura beduina, tra cene tradizionali e danze sotto le stelle. Per chi desidera una prospettiva più romantica, una crociera al tramonto sul Dubai Creek o un volo in mongolfiera all’alba sul deserto con i colori caldi del sole che sorge sulla sabbia.

«l nostro obiettivo è ridefinire il concetto stesso di crociera, trasformandola in un’esperienza senza confini, e la partnership con Tui Musement ci permette di unire la magia del viaggio a bordo con la scoperta di ogni destinazione attraverso esperienze autentiche – dichiara Laura Amoretti, ceo di Crocierissime – Oggi più che mai i viaggiatori cercano proposte che vadano oltre i percorsi tradizionali, desiderano immergersi nella cultura locale, vivere momenti irripetibili e personalizzati. Grazie a questa nuova collaborazione, ci impegniamo ancor di più a rispondere a questa esigenza, offrendo attività adatte a tutte le età e in grado di arricchire ogni itinerario di ricordi unici».

Nishank Gopalkrishnan, chief commercial officer di Tui Musement, la divisione di Tours & Activities di Tui Group, aggiunge: «La collaborazione con Crocierissime rappresenta un passo avanti nel modo di vivere i viaggi in crociera. In Tui Musement siamo appassionati nel creare esperienze che permettano ai viaggiatori di connettersi con le destinazioni che visitano. Questa alleanza ci consente di combinare l’esclusività e il comfort di una traversata a bordo con attività selezionate, capaci di arricchire ogni tappa e trasformare il viaggio in qualcosa di unico. Insieme a Crocierissime, puntiamo a trasformare ogni itinerario in un’opportunità per scoprire l’incredibile, adattandoci alle preferenze di ogni viaggiatore e creando ricordi indimenticabili».