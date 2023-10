Experience, scalata di Civitatis: «Vendite al +120%»

Giovani, colorati, preparati, professionali, sorridenti. Così si sono presentati al Ttg Incontri i ragazzi e le ragazze della squadra Civitatis, capitanata da Verónica de Íscar, la B2B sales officer della piattaforma spagnola online per la vendita di escursioni, visite guidate e trasferimenti.

Sono arrivati all’appuntamento di Rimini con il mercato del trade italiano forti del loro +120% di venduto rispetto al 2022, grazie anche alle oltre 5mila agenzie di viaggio che lavorano con Civitatis. E se si considera che la piattaforma ha iniziato a produrre tour ed escursioni in lingua italiana solo nel 2017, che dal 2018 collabora anche con le adv e ha superato indenne l’onda anomala del Covid, si può dire che la squadra, benché giovane, ha lavorato e sta lavorando veramente bene.

«Le fiere internazionali sono un’occasione per noi di incontrare personalmente i collaboratori, le adv, i fornitori e i nostri patner, stiamo spingendo molto nel mercato italiano, il secondo per noi – sottolinea Verónica de Íscar – Il nostro focus è fornire visite, tour e ogni tipo di servizio nella lingua del cliente, attraverso il nostro sito, ma anche tramite le agenzie con le quali vogliamo collaborare sempre di più. Per facilitare il loro lavoro abbiamo pensato alla offerta “prenota ora paghi dopo”, così l’agenzia può bloccare uno dei nostri servizi e pagarlo – o cancellarlo – fino a 10 giorni prima dell’attività riservata. L’offerta ha già registrato un impatto positivo, le cancellazioni non sono aumentate e invece sono salite le prenotazioni».

Ma cosa prenotano di più gli italiani e quali sono i servizi preferiti? Al primo posto, come venduto in adv, ci sono i transfer da e per gli aeroporti di New York e Parigi, poi le destinazioni preferite sono: New York, Parigi, Dubai, Barcellona e Londra. Per tour e servizi, tra i più richiesti ci sono la tessera New York city bus e i biglietti per il Summit One Vanderbilt, il grattacielo che ha preso ormai il posto nelle preferenze dell’Empire State Building. Se passiamo a Parigi, invece, il classico tour sulla Senna. Se parliamo del venduto diretto dalla piattaforma, per le città abbiamo Napoli, Roma, Firenze, Palermo e Venezia, solo quinta. Tra i tour è molto amata Napoli sotterranea, seguita dalle classiche visite guidate al Colosseo. Per l’estero vince Lisbona e, tra le sorprese, troviamo Cracovia tra le prime dieci.

Fiere, formazione, incontri, presentazioni di prodotto lungo tutto l’Italia, con almeno tre o quattro eventi al mese che coinvolgono il trade. Proprio a Rimini, in occasione di Ttg, la tappa finale del road show 2023 iniziato a Torino. Insomma, Civitatis vuole farsi conoscere sempre di più, del resto ha progetti ambiziosi: a livello globale nei piani c’è un incremento del 50% del numero di viaggiatori che sceglieranno i servizi della piattaforma.