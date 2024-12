Exploit degli eventi sportivi, volano del turismo globale

Le recenti Olimpiadi a Parigi, l’exploit del tennis, il grande seguito dei Gp di Formula Uno dimostrano ampiamente che il turismo sportivo può svolgere un ruolo chiave nel contribuire alla diversificazione delle destinazioni e delle imprese del travel. Per raggiungere questo obiettivo la cooperazione pubblica e privata sarà essenziale per il futuro di questo settore in continua crescita.

È il messaggio forte lanciato al termine del 3° Congresso Mondiale del Turismo Sportivo (Wstc) che si è svolto presso l’iconico stadio Santiago Bernabeu di Madrid, con la partecipazione di operatori, esperti e leader mondiali dello sport e del turismo. Co-organizzato da Un Tourism e dal governo della Regione di Madrid, con il sostegno di Turkish Airlines, il congresso ha evidenziato il potenziale di trasformazione del turismo sportivo come motore di crescita economica, sviluppo sociale e sostenibilità.

Al termine dei lavori è stata stilata un’agenda con i punti chiave per avviare un adeguato sviluppo di questo segmento: innanzitutto dare priorità agli investimenti per le tecnologie in grado di arricchire l’esperienza dei turisti-viaggiatori, ottimizzare l’attività operativa con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, realtà aumentata, luoghi “intelligenti” e raccomandazioni personalizzate nell’assistenza ai turisti, operazioni eco-compatibili alle tecnologie ad alta efficienza energetica, garantendo che gli impianti sportivi siano in linea con gli obiettivi ambientali globali e attraggano i viaggiatori coscienziosi.

Come ha spiegato al termine dei lavori il segretario generale delle Nazioni Unite per il Turismo, Zurab Pololikashvili: «Questo congresso, così come tutta la filiera delle attività dedicate al turismo sportivo sviluppata da Un Turism attraverso i membri affiliati e il Dipartimento di collaborazione pubblico-privato, rappresenta la continuazione di un percorso che abbiamo intrapreso diversi anni fa. Il World Sports Tourism Congress è stato infatti progettato come una piattaforma per scambiare e generare costantemente le conoscenze, mostrare le migliori pratiche e promuovere connessioni tra i vari comparti che gravitano nel turismo. Lavorando insieme, possiamo rendere il turismo sportivo un motore chiave della diversificazione economica per le destinazioni di tutto il mondo».

Al Wstc è stato anche ribadito che gli eventi sportivi, siano mega appuntamenti o momenti amatoriali, svolgono un ruolo fondamentale nella promozione del turismo, perché c’è il pieno coinvolgimento della comunità e si favoriscono benefici economici nelle destinazioni. Da qui l’altro passaggio chiave, ovvero la creazione di partenariati tra governi, comunità locali ed enti sportivi per affrontare le sfide condivise e massimizzare il potenziale del settore.