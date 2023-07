Exploit dei viaggi in treno, la mappa dell’estate di Trainline

Stazioni termali, città d’arte e destinazioni europee: i dati raccolti da Trainline, una delle principali app per la prenotazione di biglietti di treni e pullman, testimoniano che italiani e turisti stranieri stanno allargando le loro preferenze verso un’ampia varietà di mete estive che non si riduce solo al mare.

Nonostante le temperature torride, gli italiani in vacanza, infatti, non rinunciano alle visite presso le città d’arte più famose: Roma, Milano e Firenze dominano ancora la classifica per il numero di prenotazioni; ma c’è anche Caserta (+123%) tra le stazioni ad aver visto il maggior incremento nel numero di passeggeri nel periodo considerato, complice anche la vicinanza con la celebre Reggia che ogni anno accoglie centinaia di migliaia di turisti.

Altre destinazioni ad aver registrato questo trend positivo di crescita dei passeggeri sono: le stazioni termali di Montecatini Terme (+101%) e Terme Euganee-Abano-Montegrotto (+77%), la sempre amata Napoli (+81%), Reggio Calabria (+80%) e il capoluogo friulano Trieste (+79%).

Grande successo lo riscuotono anche destinazioni più “tradizionali” e dal sapore marittimo situate lungo entrambe le coste italiane. Sulla riviera ligure di Ponente, Alassio ha registrato un aumento del 37% rispetto all’anno scorso, mentre su quella di Levante è invece Monterosso ad aver riscosso successo con un aumento del 21% rispetto al 2022. Dati dunque che dimostrano il profondo amore che lega gli italiani alla Liguria.

Anche le località marittime sulla costa tirrenica sono popolari nel periodo estivo: i dati Trainline hanno evidenziato un aumento del 53% dei passeggeri che viaggiano verso Viareggio in provincia di Lucca e del 52% verso Anzio in provincia di Roma.

Riguardo poi le mete estere, i dati raccolti da Trainline testimoniano inoltre come il treno stia diventando sempre di più il mezzo di trasporto prediletto per gli spostamenti dei nostri connazionali anche fuori dal confine italiano: sebbene Parigi e Nizza rimangano ancora le destinazioni più prenotate in termini assoluti, sono altre le destinazioni estere ad aver riscontrato l’incremento maggiore nel numero di prenotazioni da parte di viaggiatori italiani.

La classifica vede in testa la cittadina alpina di Chambéry (+681%), seguita da Granada in Andalusia (+282%) e dalla capitale della Costa del Sol, Malaga (+263%).

Altro dato di rilievo è l’internazionalizzazione del treno italiano: i dati Trainline hanno evidenziato un aumento nel booking estero e come la maggior parte delle prenotazioni internazionali per viaggiare in Italia sia stata effettuata da turisti britannici, statunitensi e francesi.

In particolare, le località che hanno visto il maggior incremento sono state, nello specifico: i turisti britannici per Pompei Scavi (+196%), Montecatini Centro (+170%) e Monopoli (+132%). I turisti statunitensi per Sorrento (+170%), Livorno Centrale (+146%) e Ravenna (+129%); e i viaggiatori francesi per Torino (+83%), Varenna-Esino (+81%) e Peschiera del Garda (+79%)

In termini di incremento percentuale sono però le prenotazioni di turisti cinesi (+864%), taiwanesi (+467%) e neo-zelandesi (+261%) a essere cresciute di più.

Infine le destinazioni con il maggior incremento nel numero di prenotazioni di turisti non italiani sono: Reggio Emilia (+825%), complice anche l’ultima tappa del tour di Harry Styles in programma lo scorso 22 luglio, Sorrento (+316%), punto di partenza preferito dai turisti per andare alla scoperta della Costiera Amalfitana e Torre Annunziata (+289%), posizionata tra lo splendido golfo napoletano e le pendici del Vesuvio.