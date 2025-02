Exploit dei voli transatlantici dall’Italia “minore”

Se United investe sull’Italia, l’altra grande sorella Usa, Delta, rilancia puntando sempre sulla Sicilia per raggiungere la quota record di 17 voli giornalieri tra gli States e il nostro Paese. Il vettore americano volerà sempre su New York dalla Sicilia, ma l’aeroporto di riferimento sarà Catania a partire da fine maggio. Le altre novità stagionali sono ugualmente sorprendenti: dal volo Napoli-Atlanta fino ai collegamenti tra Milano Malpensa e Boston e Roma Fiumicino-Minneapolis. In parallelo Delta porterà a tre i voli giornalieri tra Roma e Atlanta, il suo hub, nei mesi di picco e prosegue i voli annuali tra New York Jfk, Atlanta e Milano.

Tra i due giganti a stelle e strisce, però, si sta giocando una partita più complessa: il ruolo di Ita Airways come partner per i collegamenti nazionali e intercontinentali. La compagnia italiana abbandonerà presto l’alleanza Skyteam e tutto l’universo di accordi e partnership che la legano a Delta Air Lines per abbracciare il nuovo corso Star Alliance entrando nella sfera d’influenza di United (partner di Lufthansa sui voli transatlantici). Proprio per questo motivo, la nuova Ita a trazione tedesca si muove con cautela e ha ripreso da poco il collegamento tra Roma e San Francisco, confermando poi l’ampia rete che da Fiumicino raggiunge Boston, Washington, Los Angeles, Chicago, Miami, New York Jfk e Toronto in Canada.