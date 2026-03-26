Explora cancella le crociere invernali in Medio Oriente

Non verranno effettuate le crociere originariamente programmate in Medio Oriente il prossimo inverno. Lo annuncia Explora Journeys, brand luxury di Msc Crociere, spiegando come Explora II nel periodo compreso tra novembre 2026 e marzo 2027 opererà esclusivamente nel Mediterraneo.

“Questa decisione è stata presa con largo anticipo – si legge nella nota Explora – A seguito di un’attenta valutazione, e riflette il nostro impegno nel garantire a ospiti e consulenti di viaggio chiarezza e fiducia nella pianificazione dei loro futuri Journeys”.

Explora II proporrà itinerari nel Mediterraneo occidentale, invitando gli ospiti a vivere questa regione iconica durante la stagione invernale, quando il suo ricco patrimonio culturale, la raffinata tradizione gastronomica e la sua bellezza senza tempo possono essere apprezzati in un’atmosfera più intima e rilassata.

Nel prossimo inverno, dunque, i Journeys includeranno destinazioni nel Mediterraneo occidentale e nel Nord Africa, combinando località iconiche, gemme nascoste e momenti stagionali suggestivi, come Funchal, Casablanca, il centro storico di Ibiza e speciali celebrazioni invernali vissute sul mare.

Tutti gli ospiti con prenotazioni sulle crociere aggiornate, insieme ai partner consulenti di viaggio, “saranno contattati direttamente e riceveranno supporto dedicato e opzioni adeguate, ove applicabili”, fa sapere la compagnia.