Explora e la tripletta di navi di lusso

GENOVA – Accelera Explora Journeys. Lo fa con una doppia cerimonia, nei cantieri di Sestri Ponente. Mentre la prima nave luxury Explora I, consegnata meno di due mesi fa, naviga in Nord Europa nella stagione di esordio, gli stabilimenti liguri – che hanno fatto la storia dei transatlantici – proseguono nella costruzione delle due unità successive.

Con il float out, il cosiddetto varo tecnico, Explora II tocca per la prima volta il mare. Le prove di galleggiamento sono momento decisivo, sanciscono l’inizio della vera vita della nave che verrà completata nei prossimi mesi e consegnata nell’estate dell’anno prossimo. Debutterà ad agosto 2024 nel Mediterraneo, alla scoperta di destinazioni, molte in Italia, come Portofino, l’Argentario, Roma, Napoli, Sorrento, Palermo, Siracusa, Trapani, Lipari, Cagliari, Alghero e la Costa Smeralda.

Nella stessa mattinata c’è un’altra cerimonia, lo steel cutting, il taglio della prima lamiera, dà ufficialmente il via alla costruzione di Explora III. La nave entrerà in servizio nell’estate 2026 e sarà la prima flotta alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl), carburante marino cruciale nel percorso di decarbonizzazione dello shipping. Inoltre, sarà più lunga delle due precedenti di 19 metri, con spazi comuni più ampi. Le navi della flotta sono e saranno dotate di sofisticate tecnologie tra cui sistemi avanzati di riduzione catalitica selettiva, connettività plug-in per l’alimentazione elettrica da terra, in grado di far sostare le navi in porto a emissioni zero, apparati di gestione del rumore subacqueo per proteggere la vita marina apparecchiature di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l’uso dei motori e ridurre le emissioni.

Le due navi in costruzione a Sestri Ponente sono la seconda e la terza unità, su un totale di quattro ordinate dal Gruppo Msc a Fincantieri, per un investimento complessivo pari a circa 2,3 miliardi di euro, in grado di generare una ricaduta sull’economia italiana superiore a 10 miliardi insieme a un impatto occupazionale elevato, dato che la costruzione di ogni nave richiede oltre 7 milioni di ore-uomo di lavoro e l’impiego medio di 2.500 persone per oltre due anni.

Si prepara la tripletta per il brand del Gruppo Msc che ha promesso di rivoluzionare gli standard dei viaggi di alta gamma e del crocierismo esclusivo (e a gennaio 2024 inizierà la costruzione di Explora IV, alimentata anch’essa a Gnl, che sarà ultimata all’inizio del 2027).

Alla cerimonia hanno partecipato le principali autorità liguri e genovesi, tra cui il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. Per conto dell’armatore hanno presenziato Michael Ungerer, chief executive officer di Explora Journeys e Leonardo Massa, managing director per Italia del nuovo brand crocieristico. A fare gli onori di casa, per Fincantieri, l’amministratore delegato e direttore generale, Pierroberto Folgiero, e il direttore generale della divisione navi mercantili, Luigi Matarazzo.

«Non vedo né una lamiera né una nave in costruzione. Qui vedo già migliaia di ospiti che saliranno a bordo, le comunità toccate, l’indotto, le persone che ci lavoreranno – dice Leonardo Massa, che ha preso le redini di Explora Journeys in Italia in aggiunta alla guida di Msc Crociere, durante la cerimonia del varo tecnico – Oggi penso già ai prossimi 30-40 anni di viaggi in mare e all’economia che genereranno. Explora è un prodotto nuovo che mancava, io non le definisco crociere ma vacanze dì lusso. Nei prossimi anni è prevista una crescita del 15% dei viaggiatori luxury, che raggiungeranno i 450 milioni. Chi a terra riesce ad aumentare così velocemente la capacità ricettiva?».

A margine, poi, commenta anche il debutto del brand con la nave Explora I e le prime settimane di itinerari. «Abbiamo alle spalle oltre un mese di attività e i primi feedback dei clienti e sono molto positivi. A breve la nave, passando per la Groenlandia, si trasferirà dal Nord Europa alla East Coast americana per il periodo del foliage tra New York e Canada, per poi passare l’inverno ai Caraibi. Nella primavera attraverserà il Canale di Panama per dirigersi a Los Angeles e dare il via a crociere alle Hawaii. E a fine maggio rientrerà in Europa per itinerari nel Mediterraneo. In questo mese hanno viaggiato su Explora I sia clienti che già conoscevano Msc e lo Yacht Club e cercavano qualcosa di diverso, sia tanti ospiti che non avevano mai realmente considerato la crociera come alternativa di vacanza, avendo vissuto il lusso in altri tipi di strutture ricettive. Oltre il 60% non aveva mai provato il prodotto crociere. Abbiamo avuto a bordo clientela internazionale estremamente variegata. Certo, ad agosto ha giocato un ruolo importante il pubblico europeo, così come crescerà il pubblico nordamericano quando la nave si sposterà oltreoceano. Proponiamo vacanze di lusso a una tariffa media in all inclusive di 700-800 euro al giorno. Abbiamo grandi aspettative per la prossima stagione estiva nel Mediterraneo, dove a Explora I si affiancherà Explora II».

In merito alla risposta delle agenzie di viaggi al nuovo prodotto luxury, «la reazione è stata di grande interesse, a valle di una stagione crocieristica entusiasmante a livello generale. Ho difficoltà a immaginare un’agenzia che non sorrida nel 2023 parlando di crociere. Detto ciò, questa nave è arrivata a fine luglio, a stagione avanzata, e c’è tanto lavoro da fare. Ma i clienti e gli agenti che sono stati a bordo sono decisamente soddisfatti».

Il ceo di Explora Journeys Michael Ungerer sottolinea infine come questa «duplice cerimonia rappresenti un importante passo in avanti nella costruzione e nel rafforzamento del nostro brand, che sta ridefinendo gli standard dei viaggi oceanici di lusso grazie all’esperienza impareggiabile che le navi di Explora Journeys sono in grado di offrire ai nostri ospiti. Queste unità, all’avanguardia anche sotto il profilo ambientale, sono tra le migliori ambasciatrici del Made in Italy nel mondo e testimoniano sia l’elevata capacità manifatturiera e cantieristica dell’Italia, sia l’impegno del Gruppo Msc nei confronti di un Paese nel quale continuiamo a credere e a investire risorse molto significative».

Nell’ottica di un’accelerazione della crescita di Explora Journeys e della sempre maggiore cooperazione tra i due brand della Divisione Crociere, la direzione globale si rafforza ulteriormente con la nomina di Achille Staiano – nel Gruppo da quasi 30 anni e già senior vice president of global sales di Msc Cruises – a direttore commerciale di Explora Journeys, che manterrà il suo quartier generale a Ginevra e riporterà direttamente al ceo Ungerer.