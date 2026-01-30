Explora III anticipa il debutto: prima crociera il 24 luglio

Msc, in anticipo sulla tabella di marcia, presenta la nuova Explora III che salperà da Genova per arrivare a Civitavecchia con un esclusivo Mediterranean Prelude Journey di 5 giorni, il 24 luglio, prima della cerimonia di battesimo a Barcellona, prevista per il 1° agosto.

Da Barcellona, la nave partirà per il suo Maiden Voyage verso Lisbona il 3 agosto e, più avanti nel corso dell’anno, proseguirà con itinerari verso nuove destinazioni nel Nord Europa, in Islanda e in Groenlandia.

«Explora III rappresenta un’evoluzione naturale ma potente della nostra visione per i viaggi oceanici – ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys – È stata concepita come una destinazione a sé stante – un hotel di lusso galleggiante che offre ancora più spazio, comfort e scelta di servizi, pur accogliendo lo stesso numero di ospiti, accuratamente bilanciato, di Explora I ed Explora II». Il presidente ha aggiunto: «Come terza nave della nostra flotta, Explora III rappresenta anche un importante traguardo nel nostro percorso, portandoci a metà della nostra visione di sei navi e rafforzando il nostro impegno a lungo termine nel definire un futuro più raffinato per i viaggi oceanici».

UNA CASA DI LUSSO GALLEGGIANTE

Explora III offre più opzioni che mai per uno spazio e una privacy elevati, con un numero maggiore di Ocean Penthouse e Ocean Residence.

Le 313 Ocean Suite, 109 Penthouse e 39 Ocean Residence della nave sono vere case in mare, tutte con vista mare e progettate per un comfort senza pari. Gli Ocean Penthouse rappresentano ora il 24% dell’inventario delle suite, mentre gli Ocean Residence sono aumentati al 9% del totale. I bagni sono dotati di doppie vanity e la maggior parte degli Ocean Residence offre vasche da bagno per momenti di relax in assoluta privacy.

Explora III presenta due Owner’s Residence situate a poppa sui Ponti 7 e 8. Con una superficie di 280 m² (3.014 ft²), inclusa una terrazza di 125 m² (1.345 ft²), queste residenze rappresentano l’ultima espressione del vivere in mare, occupando l’intera larghezza della nave a prua per abbracciare la vista sull’oceano da ogni spazio interno ed esterno.

La nuova Owner’s Residence sul Ponte 7 è stata progettata da Patricia Urquiola, una delle architette e designer più celebri al mondo, per condurre gli ospiti in un viaggio emotivo e sensoriale attraverso design, luce e movimento. All’interno, materiali caldi e tattili, arredi europei contemporanei, opere d’arte selezionate e una sauna privata. All’esterno, una vasca idromassaggio privata, lettini, aree pranzo e relax favoriscono una vita immersiva indoor-outdoor.

Anche la Lobby è più spaziosa e arricchita con marmo perlato di Sicilia e Sahara Noir, con lampadari Venini a cascata, che evocano la schiuma del mare, e pezzi d’arredo firmati Paolo Castelli e Molteni. Un camino esalta l’energia conviviale dello spazio, completato da opere d’arte contemporanee di Yves Dana e Nena, illuminazione soffusa e un angolo musicale dedicato con un pianoforte Steinway.

NUOVI FORMAT PER LA RISTORAZIONE

Basandosi sulle esperienze culinarie offerte da Explora I e II, la ristorazione a bordo di Explora III è ancora più completa e ricca con il debutto di tre nuovi concetti di ristorazione.

Shore Club on 11 offre un’esperienza soleggiata a bordo piscina al Conservatory Pool, fondendo relax e ristorazione raffinata all-day; The Chef’s Table by Explora Journeys propone un’esplorazione intima e multisensoriale della creatività, con preparazione dal vivo, narrazione e presentazione immersiva e The Cellar by Explora Journeys è un rifugio per gli appassionati di vino, dove scoprire annate rare e varietà autoctone con guida esperta.

A completare queste esperienze gastronomiche, 12 bar e lounge e un nuovo Outdoor Cigar Lounge, che invita gli ospiti a soffermarsi su whisky rari e distillati premium all’aria aperta.

WELLNESS E SHOPPING

Le strutture spa e wellness di Ocean Wellness, insieme alle aree fitness della nave, sono state riunite sul Ponte 5.

Ocean Wellness – The Spa propone nuovi trattamenti signature,tra questi Sava Sound Pod, che offre un’esperienza audio profondamente rigenerante utilizzando frequenze sonore e vibrazioni calibrate per promuovere il rilassamento e ridurre lo stress.

L’area fitness introduce la collezione premium Technogym Sand Stone, affiancata dalle attrezzature Technogym Reform Pilates e da uno studio di allenamento privato, permettendo sessioni personalizzate. Il fitness si estende all’aperto, con un Sports Court ampliato che invita a padel, pickleball e basket, e una pista da corsa estesa che si snoda lungo i ponti, offrendo viste sull’oceano a ogni passo.

A bordo di Explora III, boutique selezionate portano alcune delle Maisons più iconiche al mondo sull’oceano, tra queste Chopard.

Presenti anche oltre 30 brand artigianali accuratamente selezionati e una Galleria d’Arte con mostre temporanee con opere disponibili per l’acquisto.

SPAZI PENSATI PER I PIÙ PICCOLI E PER IL LAVORO

Explora III introduce spazi per gli ospiti più giovani, con aree dedicate progettate per ispirare creatività, come il Nautilus Club Juniors che offre un ambiente su misura per bambini dai 3 ai 5 anni, mentre il Nautilus Club Teens fornisce un hub coinvolgente per i 6-17 anni, con attività curate per intrattenere e connettere.

A bordo tre sale riunioni modulari sul Ponte 11 sono progettate per ospitare incontri privati, lavoro da remoto, videoconferenze e seminari premium. Ogni sala è dotata di tecnologia all’avanguardia.

VERSO IL FUTURO

Come prima nave alimentata a Gnl della flotta, Explora III sottolinea l’impegno del brand nel ridurre il proprio impatto ambientale, offrendo al contempo un lusso raffinato e orientato al futuro in mare. Innovazione, responsabilità ed eleganza sono integrate senza soluzione di continuità nel design e nelle operazioni della nave.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Msc