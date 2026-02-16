Explora Journeys apre le prenotazioni del giro del mondo

Un giro del mondo in crociera: c’è chi lo può solo sognare e c’è chi se lo può permettere. A loro, Explora Journeys, il brand di viaggi oceanici di lusso del Gruppo Msc, annuncia l’apertura delle prenotazioni per il suo attesissimo viaggio intorno al mondo inaugurale, con partenza il 6 gennaio 2029 da Dubai e arrivo a Barcellona il 14 maggio 2029.

Con Endless Worlds a bordo di Explora I, i croceristi navigheranno lungo quattro continenti per arrivare in 63 destinazioni uniche, con 12 soste notturne che permetteranno un’immersione più profonda e prolungata. Il viaggio dura 128 giorni ed è caratterizzato da 44 nuovi scali in destinazioni e regioni nuove per Explora Journeys, dall’Oceano Indiano all’Australia e alla Nuova Zelanda, fino alle acque del Pacifico meridionale e al Perù.

Per chi non può dedicare tanto tempo alla crociera, il brand ha introdotto due diverse opzioni di durata offrendo flessibilità nei porti di sbarco per coloro che desiderano rimanere negli Stati Uniti prima della traversata transatlantica di Explora I: un viaggio di 112 giorni con arrivo a New York City il 28 aprile 2029 oppure un viaggio di 108 giorni con arrivo a Miami il 24 aprile 2029.

«Con l’apertura delle vendite, invitiamo i nostri ospiti ad assicurarsi un posto su un viaggio raro, progettato attorno al vero lusso del tempo. Ogni opzione riflette i valori distintivi di Explora Journeys: scoperta senza fretta, curiosità culturale, servizio intuitivo e una profonda connessione con il mare. Che si tratti della tranquillità spirituale di un tempio balinese o dell’immenso palcoscenico dell’oceano aperto, offriamo un rifugio dal quale osservare il mondo nella sua forma più autentica», ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys.

Il servizio door-to-door di Explora Journeys gestisce ogni dettaglio, dai voli internazionali in Business Class inclusi ai trasferimenti privati, fino alla gestione dei bagagli e delle pratiche per i visti.

L’offerta distintiva del brand comprende nove esperienze gastronomiche, un programma di intrattenimento e approfondimento con esperti e performer di livello mondiale, pensato su misura per ogni destinazione. Gli ospiti riceveranno inoltre un Journey Experience Credit fino a 1.000 euro.

L’immersione in ogni regione è completata da fino a sette Destination Experiences curate e tre eventi celebrativi esclusivi a terra, ciascuno progettato per favorire un coinvolgimento più profondo con la cultura locale.

SETTE CAPITOLI PER ARRIVARE ALLA STORIA FINALE

Il lungo viaggio è diviso in sette passaggi principali:

Da Dubai a Singapore (20 notti): verso i paesaggi desertici della Penisola Arabica e i porti profumati di spezie dell’India, prima di costeggiare le lussureggianti rive dello Sri Lanka e di Langkawi;

Da Singapore a Sydney (23 notti): da Bali, ai paesaggi primordiali di Komodo e Papua Nuova Guinea, seguendo poi la Grande Barriera Corallina fino a Sydney;

Da Sydney ad Auckland (14 notti): dai vigneti urbani australiani ai maestosi fiordi della Nuova Zelanda passando per i confini selvaggi della Tasmania;

Da Auckland a Tahiti (17 notti): attraverso le acque più blu del Pacifico verso le Fiji e le Isole Cook, attraversando la quiete turchese della Polinesia Francese;

Da Papeete a Valparaíso (14 notti): alla ricerca di rivelazioni remote unisce la calma di Fakarava e il mistero di Pitcairn agli echi di pietra ancestrali dell’Isola di Pasqua;

Da Valparaíso a Miami (21 notti): la nave segue la spina dorsale del Sud America, con una sosta prolungata a Lima che consente un’immersione più profonda nell’eredità sacra quechua di Cusco e Machu Picchu. Il viaggio prosegue attraverso il capolavoro ingegneristico del Canale di Panama, per poi scoprire la ricca scena artistica di Cartagena e le spiagge idilliache dei Caraibi;

Da Miami a Barcellona (20 notti): il capitolo finale, fa tappa a New York City prima di attraversare l’Atlantico verso le vette vulcaniche delle Azzorre. Le soste a Lisbona e Cadice anticipano l’arrivo della nave a Barcellona.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Explora Journeys