Explora Journeys, doppia new entry senior al vertice

Due new entry senior nel team di executive leadership di Explora Journeys. Si tratta di Koray Savas e Alban Gjoka. Il primo, entrato a far parte del brand di lusso del Gruppo Msc e proveniente dalla compagnia sorella Msc Cruises, ha assunto il ruolo di vice presidente hotel, mentre Gjoka è stato promosso a vice presidente food and beverage. Entrambi riporteranno al ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer.

«Sono passati quasi tre mesi dal lancio della nostra prima nave, Explora I, e ci stiamo dirigendo verso il prossimo capitolo della crescita del nostro brand – ha dichiarato Ungerer – Koray e Alban porteranno esperienza e competenze che saranno fondamentali per i nostri servizi alberghieri e di ristorazione, valorizzando la nostra nave e aumentando l’esperienza a bordo delle nostre prossime cinque unità di lusso».

Savas lavora nell’industria delle crociere da 22 anni e ha trascorso gli ultimi cinque in Msc Cruises. Recentemente ha accumulato esperienza presso la sede dell’azienda a Ginevra, in Svizzera, dove per due anni è stato direttore delle performance del brand (bpd), responsabile delle operazioni alberghiere e dell’esperienza degli ospiti per le navi della compagnia con base in Asia, nella regione del Golfo e nel Mar Mediterraneo. Inoltre, è stato bpd per le crociere mondiali della compagnia nel 2022, che hanno visto per la prima volta due delle navi del Gruppo circumnavigare contemporaneamente il globo. Prima di trasferirsi a Ginevra, ha trascorso tre anni come vice presidente delle operazioni alberghiere per l’Asia, con sede a Shanghai, in Cina.

Gjoka è entrato a far parte di Explora Journeys all’inizio del 2022 come senior lead culinary operation, dopo aver lavorato per 15 anni per il gruppo Apollo. In quest’ultima esperienza, ha ricoperto il ruolo di executive chef senior e culinary manager per una compagnia di crociere di lusso, dove ha supervisionato le operazioni internazionali nel settore food & beverage su larga scala. In precedenza, Gjoka ha lavorato per cinque anni presso un’altra importante compagnia di crociere di lusso e infine ha assunto il ruolo di direttore culinary, dove era coinvolto nella definizione della strategia del food & beverage.