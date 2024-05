Explora Journeys è global partner dell’America’s Cup 2024

Stargazing in Arabia Saudita, dove The Red Sea vuole diventare una dark-sky reserve Passione stargazing ovvero: immergersi nella contemplazione dei cielo e delle stelle in luoghi del mondo dove questo è ancora possibile, perché incontaminati e lontani da fonti di luce. Sono diverse... The post Stargazing in Arabia Saudita, dove The Red Sea vuole diventare una dark-sky reserve first appeared on ViaggiOff.

Grandi concerti, la danza di Bolle e l’omaggio a Puccini illuminano le Terme di Caracalla L’estate romana si anima con il Caracalla Festival 2024. Spettacoli di danza, musica, cinema e teatro animeranno la location delle Terme di Caracalla che dal 3 giugno al 10 agosto... The post Grandi concerti, la danza di Bolle e l’omaggio a Puccini illuminano le Terme di Caracalla first appeared on ViaggiOff.

Viaggi old style, l’ultima moda è in carrozze o risciò Il mezzo di “trasporto” più antico? Indubbiamente, i nostri piedi. Dagli albori dell’umanità ci spostiamo camminando, e ne stiamo riscoprendo il piacere in questa epoca di viaggi che devono diventare... The post Viaggi old style, l’ultima moda è in carrozze o risciò first appeared on ViaggiOff.