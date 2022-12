Explora Journeys e Steinway & Sons partner per la musica a bordo

Partnership di lusso tra Explora Journeys e Steinway & Sons, il brand di pianoforti a coda artigianali più pregiati al mondo, suonati dai grandi pianisti sin dal 1853.

«Questa eccezionale partnership offre l’opportunità unica di celebrare e condividere l’eccellenza musicale con un leggendario brand di lusso, che condivide con noi la passione per il talento e proferisce il nostro stesso impegno a favore di una qualità indiscutibile – commenta Michael Ungerer, chief executive officer di Explora Journeys – Con i pianoforti a firma Steinway & Sons e un programma di arricchimento che porterà i migliori musicisti del mondo a interagire con i nostri ospiti, non potremmo essere più entusiasti di intraprendere questo viaggio insieme».

Ogni nave Explora Journeys ospiterà tre pianoforti a coda dotati di un sistema di riproduzione automatico ad alta risoluzione Steinway Spirio. Gli ospiti, oltre ad ascoltare artisti dal vivo, potranno assistere ai recital dei più famosi pianisti che si sono esibiti nelle più grandi sale da concerto del mondo grazie alla vasta biblioteca di Spirio.

A partire dall’estate 2023, con il viaggio inaugurale di Explora I nel Nord Europa e nel Circolo Polare Artico, pianisti acclamati ed emergenti, riconosciuti per il loro virtuosismo e le loro collaborazioni con le più grandi orchestre al mondo, accoglieranno gli ospiti con esibizioni dal vivo che rispecchieranno l’anima delle regioni toccate dalla nave.

«Ci siamo resi conto fin dall’inizio che Explora Journeys stava facendo qualcosa di molto speciale e innovativo nel settore dei viaggi di lusso, proprio come l’innovazione che Steinway & Sons ha portato al mondo dei pianoforti con Spirio – ha aggiunto Ben Steiner, chief executive officer di Steinway & Sons – La sinergia tra le nostre aziende è stata immediata grazie a una comune visione di eccellenza, e più guardo le incredibili navi di Explora Journeys, più ne rimango impressionato».

Il 3 ottobre 2023, Explora I salperà per “Un viaggio celebrativo” dal Québec a New York: quattro celebri artisti Steinway si uniranno a questo viaggio per esibirsi per gli ospiti durante il tragitto. Lungo il percorso, la nave farà scalo a La Baie (Saguenay), Baie-Comeau, Havre-Saint-Pierre, Charlottetown, Prince Edward Island e Halifax, prima dell’approdo a New York previsto per il 13 ottobre.

Il momento clou del viaggio sarà a New York, sede della Steinway & Sons. Ci sarà una visita Vip in mattinata ai leggendari laboratori Steinway, appena fuori Manhattan, che regalerà agli ospiti un assaggio della maestria artigianale che da oltre un secolo conferisce al pianoforte Steinway la sua ricchezza e il suo timbro. Gli ospiti saranno inoltre accolti a pranzo da un ingrediente speciale: la musica dal vivo eseguita da un artista Steinway. Un omaggio al brand e alla ricca storia dell’azienda familiare che lo ha creato.