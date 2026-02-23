Explora Journeys grandi eventi: dal Gp di Monaco a Sinner

Lo sport è ormai sempre più spesso protagonista e motivo di viaggi anche per quelli di lusso. Un trend già catturato da Explora Journeys, del Gruppo Msc, che con Explora I ritorna al Gran Premio di Monaco a giugno e annuncia che l’ambasciatore del brand e numero 2 al mondo nel tennis, Jannik Sinner sarà a bordo di Explora III durante il suo “Mediterranean Prelude Journey” di luglio. Un’opportunità imperdibile per incontrare il grande campione e “vivere” il tennis.

«Lo sport, nella sua forma più pura, consiste nel vivere pienamente il momento, l’attesa dell’ignoto, l’esito imprevedibile e l’intensità silenziosa che deriva da anni di dedizione – ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys – C’è una bellezza particolare in quell’incertezza e la concentrazione, la disciplina e la connessione emotiva che genera».

«In Explora Journeys – ha osservato – vediamo un’allineamento naturale tra la mentalità degli atleti di livello mondiale e il nostro impegno per un’ospitalità eccezionale e esperienze indimenticabili per gli ospiti. Essere presenti in momenti iconici come la Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix di Monaco 2026 e accogliere Jannik Sinner a bordo del Mediterranean Prelude Journey di Export III aggiunge una nuova dimensione all’Ocean State of Mind».

IL BINOMIO EXPLORA JOURNEYS E JANNIK SINNER

Come ambasciatore globale del brand, Jannik Sinner incarna perfettamente la calma e la compostezza al centro della filosofia “Ocean State of Mind” di Explora Journeys.

Il grande tennista durante le sue due giornate a bordo, il 24 e 25 luglio, avrà una serie di incontri esclusivi con gli ospiti, che avranno anche l’opportunità di partecipare a sessioni di allenamento con lui e il suo team.

Con il programma “In Balance: A Jannik Sinner Ocean Wellness Programme”, sviluppato da Jannik e dal suo team appositamente per Explora Journeys, gli ospiti potranno partecipare a un allenamento speciale firmato “Jannik Sinner Method” con il fitness coach Umberto Ferrara, focalizzato su precisione e agilità, seguito da esercizi di respirazione guidata per favorire la chiarezza mentale.

L’esperienza continua con terapie mirate di rilascio muscolare per migliorare la mobilità, per concludersi con un circuito benessere caldo-freddo rigenerante, progettato per favorire il recupero e ristabilire l’equilibrio. L’esperienza includerà inoltre una cena di gala di beneficenza esclusiva a bordo.

Il prelude journey offrirà agli ospiti di Explora III un viaggio lungo le coste della Riviera francese e italiana, da Genova a Roma, dal 24 al 29 luglio. Gli ospiti avranno anche l’opportunità di incontrare il management di Explora Journeys, i designer e gli ufficiali e saranno tra i primi a sperimentare i nuovi e originali concetti culinari e lounge della nave, oltre a spazi esterni sul ponte più ampi che mai.

GLAMOUR E SPORT: IL GRAN PREMIO DI MONACO

Explora Journeys torna al Port Hercule per il Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix Di Monaco 2026. Dal 3 all’8 giugno, Explora I sarà posizionata sullo sfavillante scenario della Riviera, a soli 150 metri dalla pista.

Le viste impareggiabili dell’azione dai ponti della nave incorniciano lo spettacolo della Formula 1 nel suo contesto più iconico, mentre l’esperienza a bordo sarà ulteriormente arricchita da soirée sotto le stelle, cocktail a tema e incontri esclusivi con le leggende dello sport. Gli ospiti potranno inoltre godere di accesso Vip al Paddock Club e passeggiate nella pit lane, creando un ponte perfetto tra l’adrenalina dei box e la serenità della nave.

È L’ESPERIENZA ESCLUSIVA IL CUORE DEL VIAGGIO

Saper catturare viaggiatori più esigenti vuole dire anche offrire itinerari costruiti attorno a momenti sportivi di livello mondiale, per questo Explora Journeys sta posizionando la propria flotta come la destinazione definitiva per chi considera lo sport non solo come un evento, ma come un catalizzatore primario di scoperta e crescita personale.

Ogni nave è anche un palcoscenico ad alte prestazioni a sé stante, permettendo agli ospiti di raggiungere i propri traguardi atletici a bordo grazie alle attrezzature Technogym, ai campi sportivi esterni e alla pista da corsa.

Su Explora III questa visione è ulteriormente valorizzata dall’introduzione della nuova collezione premium Technogym Sand Stone, completata dalle attrezzature Technogym Reform Pilates e da uno studio di allenamento privato progettato per sessioni personalizzate. Il fitness si estende senza soluzione di continuità all’esterno, dove un ampio Sports Court accoglie padel, pickleball e basket e una pista da corsa ampliata percorre i ponti offrendo viste sull’oceano senza interruzioni, mentre l’Open Air Fitness rimane parte integrante dell’offerta.

Il benessere è stato ripensato con cura grazie alle strutture Ocean Wellness per spa e fitness, riunite sul Ponte 5, permettendo movimento, riposo e rigenerazione di coesistere armoniosamente.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Explora Journey