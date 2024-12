Explora Journeys lancia la collezione di viaggi estivi 2026

Explora Journeys lancia i viaggi dell’estate 2026 a bordo di Explora I, Explora II e di Explora III. Con l’introduzione della terza nave nella flotta, il marchio lifestyle di lusso del Gruppo Msc si imbarcherà in un nuovo capitolo di “An Ocean of New”.

Ciò implica l’esplorazione di nuove destinazioni, nuove esperienze e nuovi itinerari attraverso il Nord Europa, l’Islanda, la Groenlandia e la costa orientale degli Stati Uniti e del Canada, compreso il New England. Nel frattempo, Explora I e II esploreranno nuovi itinerari nel Mediterraneo, offrendo agli ospiti una gamma di nuove destinazioni e nuove esperienze.

Al via nell’estate del 2026, Explora III salperà per il suo viaggio inaugurale di 7 notti il 3 agosto da Barcellona, Spagna, a Lisbona, Portogallo. Nella stagione inaugurale, navigherà lungo la costa atlantica del Portogallo e della Francia, proseguirà verso il Regno Unito, l’Irlanda e il Mar Baltico, prima di esplorare i paesaggi del Nord Europa. Il viaggio proseguirà poi verso ovest, lungo le coste dell’Islanda e della Groenlandia, fino alla East Coast del Nordamerica e del New England.

Nel frattempo, Explora I e II navigheranno nel fascino senza tempo del Mediterraneo, tra destinazioni celebri e altre meno conosciute. A bordo, gli ospiti sperimenteranno un’atmosfera di eleganza, inclusività e comfort. Le navi dispongono di spaziose Ocean Suite, Penthouse e Residence, progettate per offrire una lussuosa casa sull’oceano. Con offerte culinarie indimenticabili ed esperienze di benessere ispirate all’oceano, ogni aspetto del viaggio è studiato su misura per aiutare gli ospiti a scoprire l’Ocean State of Mind.

IL NORD A BORDO DI EXPLORA III

Explora III salperà per un viaggio che inizierà nel Mediterraneo, tra arte, cultura e fascino cosmopolita di destinazioni come Barcellona, Ibiza e Marbella, in Spagna, prima di fare scalo a Lison, in Portogallo, Bordeaux e Saint Malo sulla costa atlantica francese e nel Regno Unito. Da Southampton, in Inghilterra, la nave si dirigerà poi verso il Nord Europa, esplorando i porti del Mar Baltico e della Scandinavia, dove le coste e i fiordi incontrano le guglie torreggianti, facendo scalo per la prima volta in porti celebri, tra cui Flåm in Norvegia, Riga in Lettonia e Aarhus in Danimarca. Il viaggio prosegue attraverso l’Irlanda e l’Islanda, fino alla Groenlandia, dove le calotte di ghiaccio si estendono all’infinito, rivelando i paesaggi surreali. Explora III si dirigerà poi verso la costa orientale del Nordamerica e il New England, facendo scalo nel porto di Quebec City e proseguendo per New York.

L’ESTATE MEDITERRANEA DI EXPLORA I E II

Nel frattempo, Explora I ed Explora II torneranno nel Mediterraneo. Le navi visiteranno destinazioni celebri come Santorini e Corfù in Grecia, Napoli e Sorrento in Italia, Saint-Tropez in Francia, Spalato in Croazia, Cattaro in Montenegro, La Valletta a Malta, Lisbona in Portogallo e Istanbul in Turchia. Esploreranno anche destinazioni meno conosciute come Carloforte in Italia, Syros in Grecia, Mahón in Spagna e Kepez in Turchia. Inoltre, le navi faranno scalo nei porti inaugurali, tra cui Çeşme in Turchia, Capri e La Spezia in Italia e Nauplia in Grecia.

Gli itinerari di Explora Journeys offrono un mix di destinazioni celebri e porti fuori dai sentieri battuti. I viaggi sono curati per consentire agli ospiti di immergersi nelle destinazioni visitate con soggiorni prolungati e pernottamenti. Explora Journeys offre inoltre la possibilità di viaggiare senza interruzioni con itinerari flessibili, che vanno da 7 notti a 14 o 21, tutti con partenza da porti facilmente accessibili. Gli ospiti possono godersi l’ultima evasione oceanica combinando viaggi consecutivi a loro scelta.

Le prenotazioni per i viaggi a bordo di Explora I, II e III nell’estate 2026 sono aperte.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Explora Journeys