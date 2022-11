Explora Journeys svela le tappe del viaggio inaugurale

Explora Journeys svela i dettagli del viaggio inaugurale di Explora I, la prima delle sue navi, che partirà il 17 luglio 2023 da Southampton nel Regno Unito. Il brand debutta in mare con un “Viaggio inaugurale di 15 notti attraverso fiordi meravigliosi e oltre il Circolo polare artico”, salpando verso il Nord Europa e attraccando in 12 destinazioni di quattro Paesi.

«Fin dal primo giorno, abbiamo avuto una visione chiara con l’obiettivo di creare una nuova esperienza di viaggio sul mare – ha dichiarato Michael Ungerer, chief executive officer di Explora Journeys – Siamo molto felici che, nel corso del suo viaggio inaugurale, la nostra prima nave da crociera Explora I, di una categoria a se stante, consentirà agli ospiti di conoscere alcune delle destinazioni più belle del Nord Europa, offrendo loro un’ospitalità impeccabile sul mare».

Salpando da Southampton, Explora I toccherà Zeebrugge in Belgio e Geiranger, Trondheim, Molde, Leknes, Brønnøysund, Flåm, Bergen e Stavanger in Norvegia, prima di proseguire per la Danimarca, dove visiterà Skagen e la capitale del paese, Copenaghen.

«Gli ospiti a bordo di Explora I per il suo viaggio inaugurale potranno immergersi nelle culture locali, esplorando sia i luoghi principali che angoli meno noti, ammirando alcune delle meraviglie della natura più incredibili al mondo – ha aggiunto Ungerer – Durante il viaggio ci saranno anche delle sorprese, come esperienze emozionanti, omaggi attentamente selezionati e fantastici artisti ospiti, un programma che intende soddisfare il desiderio dei viaggiatori più esigenti di scoprire il mondo attorno a loro, conoscere nuove persone e riconnettersi con se stessi».

Ecco una panoramica sui porti di scalo della nave. A Zeebrugge gli ospiti potranno ammirare un’architettura medievale, strade acciottolate, canali e i giardini della vicina Bruges. Da qui si sposteranno verso Nord, lungo la costa occidentale della Norvegia, dove l’Atlantico incontra l’Artico. I suoi fiordi fanno parte dei siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco, da cui sono inclusi tra le “più belle destinazioni di viaggio incontaminate del mondo”.

Geiranger, all’inizio del fiordo omonimo, è l’esempio perfetto di un tipico paesino nordico. Il fiordo è noto soprattutto per le grandi e selvagge cascate delle Sette Sorelle, tra le dieci più alte al mondo. Trondheim è stata la capitale vichinga della Norvegia fino al 1217 e il suo porto risale al 997. La cattedrale Nidaros è un tributo appropriato al suo grande retaggio storico. Molde, conosciuta come la “città delle rose” grazie all’abbondante fioritura estiva di queste piante, è circondata da 222 vette incappucciate dalla neve e vanta bar e boutique caratteristici. Leknes si trova su Vestvågøya, una delle sei isole Lofoten della Norvegia oltre il Circolo polare artico. Riscaldata dalla Corrente del Golfo e illuminata da 24 ore di luce solare, offre spiagge tropicali, escursioni a cavallo, aquile di mare e panorami indimenticabili. Brønnøysund offre la rarità di un bel lago balneabile proprio in centro città. Qui c’è anche una montagna con un grande buco nel mezzo visibile a occhio nudo, oltre a un porticciolo turistico e a sentieri escursionistici sensazionali. La ferrovia di Flåm è tra le escursioni più suggestive che si possano fare a bordo di un treno e lungo il percorso offre meraviglie naturali uniche al mondo, come il Nærøyfjord, anch’esso parte del patrimonio Unesco. Il porto anseatico del XIV secolo di Bergen, Bryggen, fornisce ai visitatori un primo sguardo su una città ricca di arte, artigianato e mercati di prodotti alimentari. Il colorato borgo antico di Stavanger, ultimo scalo in Norvegia, offre stradine acciottolate e case bianche in legno restaurate, oltre a bar caratteristici, boutique, musei e una vivace vita notturna. La città è circondata da paesaggio naturale e spiagge da film.

Skagen, il punto più settentrionale della Danimarca, è anche il punto in cui si incontrano il Mar Baltico e il Mare del Nord. La ricca storia artistica di questo luogo parla dei tanti pittori sedotti dalla sua luce. In più, la cucina di pesce, l’architettura e le grandi dune che si spostano col vento su Råbjerg Mile ne fanno un luogo imperdibile. Explora I arriverà a Copenaghen il 1° agosto. Con un’architettura che varia dal periodo medievale al Rinascimento fino al panorama contemporaneo, e alcuni dei ristoranti migliori al mondo, la città è un vero centro culturale. Ed è anche la città più hippy e di tendenza della Scandinavia.

Gli ospiti che prenotano in anticipo il viaggio inaugurale di Explora I beneficeranno del 5% di sconto.