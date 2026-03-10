Explora Journeys, tripla cerimonia a Sestri Ponente

Giornata storica il 9 marzo nel cantiere Fincantieri di Sestri Ponente. Explora Journeys, brand di lusso del Gruppo Msc, ha celebrato simultaneamente il varo tecnico di Explora IV, la cerimonia della moneta di Explora V e il taglio della prima lamiera di Explora VI. Mentre Explora I ed Explora II stanno incontrando un crescente successo sui mercati di tutto il mondo, entro il 2028 l’intera flotta di sei navi sarà operativa, consolidando Explora Journeys come il nuovo benchmark nel segmento luxury della blue economy.

L’importanza strategica dell’operazione è stata sottolineata dalla presenza delle massime autorità. Ad accogliere gli ospiti i vertici dei due colossi: Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della Divisione passeggeri del Gruppo Msc, Anna Nash, presidente di Explora Journeys, Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, e Luigi Matarazzo, dg della Divisione navi mercantili di Fincantieri.

Tra le autorità civili e militari presenti, hanno preso parte all’evento il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il sindaco di Genova Silvia Salis, l’ammiraglio ispettore Antonio Ranieri (Direttore marittimo della Liguria e Comandante del porto di Genova) e Tito Vespasiani (segretario generale dell’Adsp del Mare Adriatico Meridionale).

IL CASE STUDY CHE RIDEFINISCE IL LUSSO IN MARE

L’ascesa di Explora Journeys rappresenta un caso di studio di eccezionale valore per il mercato del turismo. In un arco temporale estremamente contratto, il brand è riuscito nell’impresa di affermarsi partendo da zero, scardinando i paradigmi tradizionali del comparto attraverso un ecosistema distintivo: piattaforme navali d’avanguardia, servizi di bordo di sofisticata ricercatezza e itinerari globali che ridefiniscono il concetto di ospitalità e rivoluzionano il comparto crocieristico. Il risultato è un’esperienza immersiva, capace di rispondere alle esigenze dei viaggiatori più sofisticati con un livello di esclusività non paragonabile ai modelli di vacanza convenzionali.

A conferma della solidità di questo percorso, Vago ha sottolineato: «Oggi celebriamo una tappa molto importante nel percorso di crescita di Explora Journeys. Per la prima volta la flotta Explora è già tutta “presente” e il piano industriale è avviato a realizzarsi compiutamente e in tempi rapidi. Stiamo innovando profondamente il concetto del lusso grazie a una piattaforma di navi all’avanguardia sotto il profilo del design, della tecnologia navale e della sostenibilità ambientale».

Sulla stessa linea Folgiero, che ha rimarcato il ruolo di Fincantieri nel dare forma a questa ambizione: «Questa tripla cerimonia testimonia la capacità di Fincantieri di portare avanti programmi industriali complessi con continuità, qualità e visione tecnologica. È il Made in Italy del lusso a mare che si proietta nel futuro, consolidando un rapporto di fiducia e innovazione con il Gruppo Msc che non ha eguali nel settore».

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÅ

Marco Sasso, director new building projects per Explora Journeys, e Luigi Materazzo hanno entrambi ribadito il valore distintivo della flotta Explora Journeys: una sintesi perfetta tra l’eccellenza del Made in Italy e un impegno radicale sul fronte della sostenibilità. Oltre al design d’avanguardia, le navi rappresentano una vera rivoluzione ingegneristica finalizzata alla drastica riduzione dell’impronta ambientale.

Tutte le unità attualmente in costruzione sono progettate per essere alimentate a gas naturale liquefatto (gnl), una scelta strategica che permette di abbattere drasticamente l’impatto ambientale rispetto ai combustibili tradizionali. Grazie all’impiego del gnl, le emissioni di ossidi di zolfo, ossidi di azoto e anidride carbonica vengono ridotte sensibilmente, garantendo una navigazione più pulita in ecosistemi fragili. L’ultima unità della serie integrerà celle a combustibile per trasformare il gnl in idrogeno, rendendo la produzione di energia ancora più efficiente e pulita. Inoltre, tutte le unità sono dotate del sistema di «cold ironing», che permette il collegamento alla rete elettrica in banchina azzerando così le emissioni durante la sosta nei porti.

Questo approccio risponde direttamente alle richieste dei viaggiatori più esigenti, per i quali le credenziali “green” costituiscono oggi un driver di scelta imprescindibile nel segmento del lusso

LA CERIMONIA

La cerimonia è stata scandita da momenti di grande emozione con il taglio della lamiera di Explora VI, la sesta unità della flotta, la posa della moneta di Explora V, affidato a Serena Melani, Comandante di Explora I, la prima donna italiana comandante di una grande nave, e Alice Gallo, impiegata di Fincantieri a Sestri Ponente. Il taglio del nastro per il varo di Explora IV ha visto invece protagonista Cristina Bacigalupo, espressione dell’eccellenza dello stabilimento genovese.

L’eccellenza produttiva celebrata a Sestri Ponente è solo il primo pilastro di una strategia più ampia che punta a ridefinire il concetto stesso di vacanza. «Vogliamo trasportare i nostri ospiti in quell’Ocean State of Mind che definisce il Dna di Explora Journeys. Non offriamo solo un viaggio, ma una connessione profonda con il mare e con se stessi, elevando l’esperienza del lusso verso una dimensione di benessere e scoperta autentica», sottolinea Anna Nash mentre illustra la nuova campagna globale del brand, lanciata a New York il 24 febbraio, realizzata dal pluripremiato regista e fotografo Jonas Lindstroem.

Con un investimento complessivo di 3,5 miliardi di euro (che salgono a 7 considerando l’intera collaborazione Msc-Fincantieri), il progetto Explora Journeys si conferma il più solido volano di crescita per il turismo di lusso crocieristico dei prossimi anni.

Le foto sono state inviate dall’ufficio stampa di Explora Journeys