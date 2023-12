Explora Journeys vara la promo “In Esclusiva per Te”

Explora Journeys, il brand di viaggi luxury lanciato dal Gruppo Msc, ha lanciato “In Esclusiva per Te”, un’offerta a tempo limitato che consente agli ospiti di partire per una crociera all inclusive all’insegna del lusso con un prezzo ridotto.

In Esclusiva per Te permetterà a tutti i viaggiatori, che prenotano entro l’11 dicembre, di ricevere una riduzione fino al 50% su viaggi selezionati. Gli ospiti godranno di un’ampia suite vista mare con terrazza privata, nove esperienze culinarie incluse, il programma di wellness e fitness ispirato all’oceano .

Dal 13 al 22 dicembre 2023, c’è un viaggio con partenza e ritorno a Miami alla conquista del mare, verso luoghi in cui la natura è padrona. Lasciata Miami gli ospiti si dirigeranno a San Juan per poi arrivare a Spanish Town, sull’isola di Virgin Gorda, dove sarà possibile esplorare calette immerse in una natura selvaggia; fino a Samana in Repubblica Dominicana e Ocean Cay, per una giornata di sole e relax.

Dal 16 al 24 febbraio prossimi gli ospiti, invece, partendo da Miami solcheranno il Mar dei Caraibi per due giorni e raggiungeranno Santa Marta, una località ricca di villaggi di pescatori, immersa tra i monti e la giungla, ma soprattutto punto di partenza per esplorare incantevoli spiagge e le piantagioni di caffè. Tappa successiva sarà Cartagena con le sue strade acciottolate per poi giungere a Colon e quindi attraversare una delle più belle meraviglie create dall’uomo, il Canale di Panama.

A seguire, dal 12 al 18 aprile con partenza da Los Angeles gli ospiti ammireranno i tesori terrestri delle coste del Pacifico nord-occidentale, mentre dal 13 al 20 dicembre 2024, con partenza da Bridgetown gli ospiti vivranno un’esperienza tra affascinanti isolette, spiagge, mare e vegetazione. Saint Vincent incanterà gli ospiti con le sue coste inesplorate per vivere poi le bellezze di Saint Lucia, Saint Kitts e Virgin Gorda. Il viaggio si concluderà poi a Miami, riferimento della cultura latinoamericana.