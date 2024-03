Expo Osaka 2025: attesi quasi 30 milioni di visitatori

28,2 milioni di visitatori, di cui 3,5 milioni dall’estero. Questi i numeri previsti per l’Expo Osaka 2025 che vedrà il Giappone nuovamente protagonista nel mondo dei grandi eventi internazionali.

L’Expo 2025 sarà inaugurata tra poco più di un anno, il 13 aprile, e resterà aperta fino al 13 ottobre. Sei mesi durante i quali i Paesi e le regioni partecipanti – attualmente 153 – e otto organizzazioni internazionali, presenteranno al mondo il meglio delle loro idee e progetti sul tema “Progettare la società futura per le nostre vite”, attualissimo argomento che mira a fornire gli strumenti per creare una comunità internazionale consapevole e orientata verso una società sostenibile. Sotto temi saranno “Salvare Vite”, “Potenziare vite” e “Connettere vite”.

Osaka, storicamente la città giapponese dell’acqua, ha ispirato la fisionomia della mascotte “myaku myaku”, un mutaforma che, con il suo anello irregolare di cerchi rossi che rappresentano le cellule viventi, esprime il collegamento all’acqua.

A ospitare l’Expo sarà l’isola artificiale di Yumeshima, che si trova nella baia di Osaka, per la quale l’architetto giapponese Fujimoto ha progettato un anello in legno di due chilometri di circonferenza e un’estensione di 60mila metri quadrati. La struttura proteggerà i visitatori dal sole e dalla pioggia ed è il simbolo dell’Expo, abbracciandone la filosofia “diversi ma tutt’uno”.

Particolarmente caro all’Ente per il turismo giapponese (Jnto), l’invito ai visitatori a non fermarsi a Osaka solo per Expo, ma a spendere del tempo per visitare la regione del Kansai, di cui Osaka è la principale e affascinante città. Diverse le proposte lanciate in occasione della presentazione-evento che si è tenuta a Roma giovedì 29 febbraio, in particolare l’itinerario che comprende Okayama, Kagawa, Tokushima e l’Isola di Awaji e quello che prevede la visita di Nara, Ise e Shima, queste ultime nella prefettura di Mie.

I biglietti sono suddivisi in diverse tipologie (giornaliero, feriale, a data aperta, serale etc.) e dal 30 novembre scorso possono essere acquistati tramite rivenditore autorizzato (questo è valido in particolare per i gruppi) sul sito ticket.expo2025.or.jp/en/basic/?id=1.

Più avanti saranno disponibili anche sul sito dell’Associazione Giapponese per l’Esposizione Universale del 2025 all’indirizzo www.expo2025.or.jp/en/tickets-index/price/.