Fairfield by Marriott debutta in Europa con il Copenhagen Nordhavn

Debutto europeo per Fairfield by Marriott, brand del portfolio globale di Marriott Bonvoy, con il Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn.

Fairfield by Marriott è il secondo brand per grandezza all’interno del portfolio di Marriott Bonvoy, con oltre 1.290 hotel e 450 strutture in tutto il mondo, inclusi 17 hotel che apriranno in Europa e in Medio Oriente.

Il marchio si ispira a un’ospitalità calorosa e accogliente che si rifà alla tradizione dell’azienda agricola della famiglia Marriott, la Fairfield Farm ed offre ai sui ospiti un’ospitalità calorosa e un servizio piacevole.

«Fairfield by Marriott occupa una posizione di rilievo all’interno della collezione Marriott Bonvoy, grazie al suo stile con un preciso tratto distintivo e alla presenza in tutto il mondo. L’apertura di Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn, la prima struttura Fairfield in Europa, rappresenta un passo significativo nella crescita strategica di questo brand e del nostro portfolio upper midscale – spiega Sandra Schulze-Potgieter, vice president, premium & select brands, Emea – Il progetto europeo del brand è stato attentamente curato unendo elementi creativi naturali a uno stile scandinavo luminoso, così da garantire un soggiorno di qualità e relax».

L’hotel, che si trova nel quartiere di Århusgadekvarteret, ha 222 camere, di cui 20 con vista mare, arredato con palette di colori e materiali naturali, con toni del verde e l’uso del legno, insieme a un mix di forme organiche e geometriche, regala agli ospiti un ambiente rilassato.

Cuore dell’hotel è il social market dove gli ospiti possono iniziare la giornata con una colazione sana. La spaziosa lobby offre un ambiente luminoso e confortevole, ideale per socializzare e per lavorare, mentre il centro fitness permette di mantenere la routine e il proprio allenamento anche lontano da casa.

Sono previste ulteriori aperture di Fairfield by Marriott in Europa presso le principali destinazioni business e leisure, tra cui: Fairfield by Marriott Bordeaux Train Station (Francia); Fairfield by Marriott Erding (Germania); Fairfield by Marriott Istanbul Yenibosna (Turchia) e Fairfield by Marriott Warwick (Regno Unito), L’apertura delle prime tre strutture è prevista per il 2025. Il debutto del brand in Medio Oriente è invece previsto per il 2027 con l’apertura delle prime due strutture a Makkah, in Arabia Saudita.

