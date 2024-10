Falkensteiner: «Dopo Bolzano apriremo in Sicilia, sul Garda e fino in Germania»

Sono le strutture italiane il primo mercato per il 2024 del Falkensteiner Michaeler Tourism Group (Fmtg), con una crescita registrata del 10% rispetto al 2023. I resort sono scelti anche da tanti nostri connazionali, a cui il brand dell’ospitalità altoatesino piace sempre di più, in particolare con la sua offerta Premium Family.

Tra le 11 strutture presenti nel nostro Paese, la più gettonata dell’estate è stato il Funimation Garden in Calabria, seguito dal Capo Boi in Sardegna e da Venezia con la struttura del Lido, molto bene anche le strutture in Alto Adige è quella di Montafon, in Austria.

I risultati raggiunti sul suolo italiano premiano gli importanti investimenti del Gruppo, finora oltre 500 milioni di euro, che rilancia e prevede per i prossimi tre anni di rafforzare la sua presenza e offerta nel Belpaese.

«Ad aprile apriremo il nostro nuovo hotel a Bolzano, il Falkensteiner Hotel Bozen – specifica Erich Falkensteiner, chairman of supervisory board di Fmtg – Una struttura che abbiamo pensato non solo come city hotel per una clientela business, ma anche per clienti leisure, visto che, data la posizione, ben si presta come punto di partenza per il turismo di montagna e sarà sicuramente scelto dai nostri clienti che amano le montagne italiane e vogliono visitarle partendo da Bolzano. Ogni volta che noi apriamo un albergo nuovo sappiamo che circa il 27% dei nostri clienti verrà a provare la nuova struttura, un dato importante che incoraggia anche i nostri partner in management».

Per il 2026 è invece prevista l’apertura del Falkensteiner Hotel Licata in Sicilia, anche questo parte della Premium Collection del Gruppo come l’hotel di Bolzano. «Abbiamo scelto Licata, che non è una delle zone più note della Sicilia – continua Erich Falkensteiner – per un’opportunità di investimento, perché per noi è importante il prodotto che offriamo, prima della località. A Licata apriremo un family hotel, formula che è molto richiesta dal cliente italiano; la nostra idea è di offrire un prodotto unico in Sicilia, per un target premium family, di grande qualità. Avremo, per esempio, all’interno della struttura 7 ettari di parco dedicato ai bambini. Il resort offrirà non solo un’ampia gamma di attività sportive, ma anche tanti momenti di relax per gli ospiti grandi e piccini. Come mi piace spesso dire, noi non vendiamo semplicemente letti, ma emozioni, perciò non è tanto importante il luogo, quanto le esperienze che i clienti possono vivere».

Sempre di strutture top si parla per la terza prossima apertura, il Falkensteiner Park Resort Lake Garda, nella cittadina di Salò, prevista per fine 2025. Un complesso che comprenderà un hotel a 5 stelle con 97 camere e 96 appartamenti premium living, e che sarà terminato nel 2027.

«La struttura è affacciata sulle sponde del Lago di Garda e immersa in un meraviglioso parco botanico – aggiunge Alessandra Niada, head of marketing Italy per Fmtg – Ed è progettata dall’architetto Matteo Thun e dal paesaggista Joao Nunes. Si tratta di un resort con un’anima for all, ma con attenzione al prodotto family, che offrirà esperienze active, proposte gastronomiche innovative, oltre a tanti trattamenti benessere presso l’Acquapura Botanic Spa».

«Salò è stata una sfida – sottolinea Erich Falkensteiner – Per capire il target giusto cui destinarlo e allora, nel dubbio, abbiamo deciso di progettarlo sia per famiglie e sia per adulti e questa doppia destinazione ci ha costretto ad alzare molto l’asticella degli investimenti per offrire un prodotto che fosse il miglior family e il miglior adults only di tutta la concorrenza».

A completare la lista delle nuove aperture del Gruppo ci sono, per l’Europa, nel 2025 le Falkensteiner Aurora residences, nuove ville di lusso all’interno del Falkensteiner Resort Punta Skala di Zara, in Croazia, e nel 2027 il Falkensteiner Family Hotel Gromitz che segnerà un importante passo avanti, essendo questa la prima struttura del Gruppo ad aprire in Germania.