Fam trip per 13 tour operator italiani nel Qatar

Un tour alla scoperta del Qatar per tredici tour operator italiani promosso da Visit Qatar, in collaborazione con Qatar Airways e il Dmc Q-Tours – I Viaggi del Qatar. I partecipanti hanno avuto l’occasione di scoprire in prima persona le eccellenze del Paese, vivendo un’esperienza immersiva tra attrazioni culturali, nuove infrastrutture e progetti innovativi.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di presentare in modo approfondito e coinvolgente il meglio dell’offerta turistica di questa meta emergente, fornendo agli operatori gli strumenti necessari per comprendere le potenzialità del Paese e sviluppare la programmazione sia come vacanza di più giorni tra deserto, mare e cultura, sia come stopover in abbinata al ventaglio di destinazioni servite dalla compagnia di bandiera.

L’itinerario del viaggio ha messo in luce le varie offerte del Qatar con proposte che spaziano dalle vacanze balneari alle città nei dintorni di Doha, alle escursioni più avventurose nella natura incontaminata del Paese. Tra le tappe più affascinanti, la riserva naturale di Zekreet, sulla costa occidentale, dove è possibile ammirare gli orici d’Arabia, e Khor Al Adaid – il celebre mare interno – una delle meraviglie naturali più spettacolari del Medio Oriente. Situato nel deserto sud-orientale del Qatar e caratterizzato da un suo particolare ecosistema, è riconosciuto dall’Unesco per la sua unicità ambientale e la bellezza paesaggistica.

Intenso anche il programma di site inspection alla scoperta delle nuove proposte alberghiere di lusso in città e nel deserto, come il The Ned, l’Outpost Al Barari e l’Our Habitas Ras Abrouq, una nuova destinazione esclusiva nel panorama turistico del Qatar, inaugurata nel gennaio 2024 e situata nei pressi della Riserva della Biosfera di Al Reem. Il viaggio ha incluso anche esperienze emozionanti nel deserto, come il safari con dune-bashing fino a Khor Al Adaid e momenti di relax nellla spiaggia di Sealine, tra le dune del deserto.

In chiusura, una visita ad Al Wakra ha messo in evidenza il fascino autentico di questa piccola località costiera, con il suo suggestivo Souq, la vivace cornice pedonale e il caratteristico Souq Al Wakra Boutique Hotel.