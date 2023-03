Familienhotels lancia l’Academy per gli assistenti specializzati

Nasce la Familienhotels Südtirol Academy, il progetto che in Alto Adige prende le mosse dall’esigenza di formare assistenti tanto motivati quanto specializzati per l’assistenza ai bambini ospiti delle 23 strutture del gruppo.

La Familienhotels Südtirol Academy si avvale tanto di esperti nelle varie discipline ludico-pedagogiche quanto di programmi di formazione mirati al benessere e al divertimento dei piccoli ospiti. Un’esigenza, quella della Academy, che nasce dalla difficoltà di reperimento della figura dell’assistente specializzato, quindi capace di offrire ai bambini ospiti momenti di svago e divertimento sia insieme agli altri bambini, sia in compagnia dei genitori.

Anche in considerazione del fatto che la figura dell’assistente specializzato all’infanzia nell’ambito dell’hôtellerie non è ancora un profilo riconosciuto in Italia, all’interno della sua Academy, Familienhotels Südtirol ha attivato una serie di corsi di formazione per i suoi collaboratori pedagogici. Propone innanzitutto seminari di introduzione per nuovi assistenti, dove vengono apprese le basi di questo lavoro, ma anche una formazione specifica riguardante attività legate a particolari periodi dell’anno, come le festività, mirata ad evidenziarne peculiarità e preziosità, o al “Nature Programme by Familienhotels Südtirol”. Un programma di attività, quest’ultimo, che ogni anno sviluppa tematiche specifiche e per il 2023 propone come filo conduttore il gusto. Tutti condotti da formatori esperti, quali la specialista in pedagogia naturale Martina Thanei, l’assistente esperto Diego Deiana e l’esperta in formazione di assistenza per bambini Daniela Klotz, i corsi trasmettono specifiche nozioni e abilità, nonché il valore aggiunto dell’esperienza pluriennale di ciascun insegnante. Sono in programma anche corsi di pronto soccorso. In particolare, da quest’anno per il team di collaboratori sono previsti un’escursione di gruppo e un workshop durante il quale scambiarsi informazioni e prendere spunto e ispirazione dalla creatività di ciascun collega.