Family tourist, chi sono e cosa vogliono: indagine Tui Musement

Arriva l’estate, le famiglie preparano le valigie. Secondo uno studio indipendente commissionato da Tui Musement, il 41,2% degli intervistati prevede di viaggiare con i bambini nei prossimi mesi. Le vacanze in famiglia rappresentano una parte importante del settore viaggi, ecco perché l’azienda specializzata in tour e attività, ha stilato una classifica delle esperienze più apprezzate dalle famiglie negli ultimi due anni. Attività all’aperto, visite turistiche ed escursioni in barca sono le experience meglio recensite; seguono i tour in fuoristrada e i parchi a tema.

Le attività all’aperto sono in cima alla lista delle esperienze preferite dalle famiglie con uno share del 23% e le visite ai parchi nazionali e ai siti naturali sono tra le opzioni più scelte. Ne è un esempio l’escursione di Tui Collection per esplorare i paesaggi lunari del Parco Nazionale del Teide e godere della vista spettacolare sulla gola di Masca. Anche le esperienze avventurose sono molto richieste e il tour per famiglie nel canyon di Aladino ad Antalya, che prevede diversi livelli di difficoltà a seconda della fascia d’età, offre l’opportunità di nuotare, arrampicarsi e fare escursioni nel cuore delle montagne del Tauro.

Viaggiare con i bambini non è un ostacolo alle visite turistiche e culturali. Secondo i dati dello studio, le famiglie con figli amano visitare i posti più famosi di ciascuna destinazione. Per questo, la seconda categoria più apprezzata, pari al 21% delle esperienze meglio recensite, è quella delle visite turistiche. Nella maggior parte dei casi, durante questi tour è possibile visitare diversi luoghi di interesse, come Ribeira Brava, Porto Moniz e Paúl da Serra a Madeira, o Positano, Pontone e Ravello sulla Costiera Amalfitana. Sulla stessa scia, la quarta tipologia di esperienze meglio recensite è quella delle visite storiche e culturali, che ribadisce l’interesse delle famiglie nello scoprire le attrazioni culturali della destinazione di vacanza. Tra le attività più popolari di questa categoria ci sono le escursioni di Tui Collection ai siti archeologici di Pompei e Tulum.

Le escursioni in barca chiudono il podio delle attività preferite dalle famiglie nelle destinazioni balneari. Oltre a offrire una prospettiva diversa della costa, i viaggiatori possono scegliere tra una vasta gamma di opzioni, a seconda dei loro gusti e preferenze, da una crociera di mezza giornata lungo la costa di Cipro con barbecue e musica dal vivo, a una divertente escursione sottomarina a Lanzarote. Anche le esperienze che offrono intrattenimento a bordo per i bambini sono molto amate e il tour di Tui Collection sulla nave del Capitano Theo a Corfù è uno dei più apprezzati dalle famiglie. La grande domanda di tour in barca si riflette anche nel lancio a maggio delle prime esperienze Tui Collection nel Nord Europa: un tour sul fiume Sprea a Berlino e una crociera in barca elettrica sui canali di Amsterdam.

Anche i tour in fuoristrada e i parchi a tema sono molto apprezzati. Queste esperienze, disponibili in oltre 100 Paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Spagna, Grecia, Italia, Portogallo e Thailandia.