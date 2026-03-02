FareTurismo, appuntamento dal 17 marzo a Roma

Da martedì 17 a giovedì 19 marzo, torna, all’Università Europea di Roma, FareTurismo, appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche, ideato e organizzato dalla Leader srl e giunto alla 25ª edizione.

FareTurismo rappresenta un’opportunità per i giovani che progettano il proprio futuro professionale in questo mondo e per gli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e confrontarsi: spazio all’orientamento sulla formazione post diploma (percorsi di formazione terziaria professionalizzante, lauree triennali e magistrali) e post laurea (master di 1° e 2° livello) con la partecipazione di Its Academy, Università e Scuole di Master, a incontri domanda-offerta di lavoro, attraverso colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane delle aziende turistiche, e a conferenze e seminari di aggiornamento.

Mercoledì 18 marzo, si svolgeranno i colloqui di selezione per profili ricercati in tutta Italia, con opportunità di assunzione o stage, da parte di oltre 30 aziende (catene alberghiere, hotel, terme, agenzie per il lavoro, enti).

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di FareTurismo