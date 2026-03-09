FareTurismo, cosa aspettarsi dalla 25ª edizione

FareTurismo torna a Roma, presso l’Università Europea di Roma, dal 17 al 19 marzo. Un evento dedicato ai giovani che progettano il proprio futuro professionale nel settore e per gli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e confrontarsi.

La due giorni, ideata e organizzata dalla Leader srl, è giunta alla 25ª edizione: 13 a Roma, 1 a Milano con il patrocinio di Expo, 11 a Salerno.

Molto ricco il programma che prevede: la presentazione dell’offerta formativa (corsi Its, corsi di laurea, master) e delle varie figure professionali (con i direttori d’albergo di Ehma, le associazioni di Fiapors Solidus Turismo, i manager di Blastness); colloqui di orientamento universitario (a cura degli psicologi di Uurorienta) e al lavoro; incontri domanda-offerta lavoro attraverso colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane delle aziende turistiche; conferenze e seminari di aggiornamento; incontri dei dirigenti scolastici degli Alberghieri, dei presidenti dei corsi di Laurea e direttori dei Master in Turismo, dei Presidenti degli Its Academy.

Inoltre, nel Salone Espositivo, Istituzioni, Enti, organizzazioni nazionali di categoria, associazioni professionali, agenzie di recruiting forniranno informazioni sulle opportunità occupazionali e sui percorsi da intraprendere per formarsi e lavorare nel turismo.

COME PARTECIPARE

Sono 1.200 i colloqui di selezione per profili ricercati con opportunità di assunzione o stage da parte delle 32 aziende che effettueranno gli incontri mercoledì 18 marzo dalle ore 10 alle 18, prenotabili dal sito fareturismo.it.

Le figure ricercate spaziano dall’accoglienza, alla ristorazione, dall’area amministrativa al booking e alla comunicazione, dai servizi operativi, alle pulizie e alle spa therapist.

La selezione copre diverse città: Bologna, Como, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, Perugia, Ravenna, Rimini, Roma, Trento, Trieste, Venezia, Verona. E ancora: Capalbio (Gr), Cavaion Veronese (Vr), Orvieto (Tr), Penango (At), Ponte di Legno (Bs), Olbia (Ss), Sorrento (Na), Taormina (Ct) e altre località in Abruzzo, Calabria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e a bordo delle navi.

Tra le aziende turistiche che effettueranno i colloqui: Ag Group, Altarocca Wine Resort, Anantara Hotels & Resorts, Blastness, Bluserena Hotels & Resorts, Bulgari Hotel Roma, Bzar hotels, Cardo Hotel Autograph Collection, Ebtl Ente Bilaterale Turismo del Lazio, Futura Vacanze, Gi Horeca, Grimaldi Lines, Hilton, Hilton Rome Airport/Hilton Rome Eur La Lama/Hilton Garden Inn Rome Airport, Hotel Nord Nuova Roma, Hyatt Regency Rome Central, Ldc Hotels, Minor Hotels.

CARRARO LAB PORTA LA REALTA’ VIRTUALE

L’edizione 2026 di FareTurismo, ospita, per la prima volta, una mostra immersiva di Carraro Lab, partner ufficiale della manifestazione.

“Tourism Lab”, ovvero l’intelligenza artificiale al servizio del turismo. Il laboratorio è dedicato ai contenuti e alle attività laboratoriali sviluppate con tecnologie digitali negli istituti alberghieri, turistici e negli Its Academy Turismo e permetterà di interagire con schermi e visori di realtà virtuale, per sperimentare simulazioni degli ambienti di lavoro, forme phygital di viaggio, applicazioni didattiche per l’acquisizione di nuove competenze.

Gli ambiti su cui è possibile declinare la nuova tecnologia sono innumerevoli, come nel settore Food and Wine Tourism che sviluppa la promozione dei prodotti tipici, dei percorsi e delle esperienze enogastronomiche, attraverso riprese virtuali effettuate sul territorio, con videocamere a 360 gradi e droni.

La “Extended School” è invece pensata per gli open day virtuali per riprodurre e promuovere attraverso riprese virtuali, con contenuti multimediali, gli istituti.

Nell’applicazione dedicata al “turismo accessibile”, gli studenti scoprono le soluzioni tecniche che rendono appunto accessibile il turismo, visitando una serie di ambienti immersivi, dedicati alle strutture ricettive, ai musei, alle città, agli ambienti naturali.

E ancora: altri ambiti di applicazione sono nella sicurezza alimentare con l’”Haccp in hotel”, oppure con il “Microlingua Lab” per l’apprendimento delle lingue specializzate.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di FareTurismo