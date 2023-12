FareTurismo torna a Roma dal 20 al 22 marzo

Dal 20 al 22 marzo 2024 torna FareTurismo, l’appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro, alle politiche turistiche, ideato e organizzato dalla Leader srl e giunto alla 23ª edizione.

Al centro dell’attenzione di questa edizione la novità del bonus lavoratori del turismo, introdotto con il Decreto Lavoro e destinato a rivitalizzare l’occupazione nel comparto turistico. La pandemia ha sottratto nel 2022 ben 300mila lavoratori al turismo, in quanto il lungo periodo di chiusura aveva determinato l’esodo verso altri settori o il ricorso a sussidi statali; in aggiunta, la precarietà maggiore nel turismo (41%) rispetto al mondo del lavoro in generale (22%) e la cospicua quota di impieghi stagionali (14% contro il 2%) hanno sempre richiesto “normalità” e qualità del lavoro sia attraverso il costante aggiornamento professionale per gli occupati che la certificazione delle competenze per i neo addetti.

Inoltre, a complicare il quadro, le retribuzioni poco interessanti per la domanda lavoro e il disinteresse da parte del mondo giovanile ad accettare sacrifici nei fine settimana con buste paga affatto competitive rispetto a quelle dei coetanei inseriti in altre attività professionali. Il governo con il “Bonus Estate 2023” ha cercato di sopperire alle difficoltà con un’agevolazione per i lavoratori del turismo, che ha l’obiettivo di far fronte alla carenza di personale e garantire stabilità occupazionale: un bonus pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario.

Alla luce di questa importante novità, FareTurismo in questo momento storico vuole essere una preziosa opportunità per i giovani che progettano il proprio futuro professionale in questo straordinario mondo e per gli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e confrontarsi secondo uno specifico programma dell’evento che prevede l’orientamento sulla formazione post diploma (corsi Its, lauree triennali e magistrali) e post laurea (master di 1° e 2° livello) con la partecipazione di Its, Università e Scuole di Master; la presentazione delle competenze emergenti e delle figure professionali con la partecipazione di manager dell’industria turistica e della ristorazione; il momento dei colloqui di orientamento universitario e al lavoro e infine gli incontri domanda-offerta lavoro attraverso colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane delle aziende turistiche e recruiting day con i principali tour operator per la selezione del personale nei villaggi turistici e in navi da crociera.

A completare il programma di FareTurismo, la presentazione delle startup nel turismo con i protagonisti delle neo imprese giovanili; i seminari di aggiornamento a cura delle Organizzazioni di Categoria e delle Associazioni Professionali; gli incontri dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Turismo, dei Dirigenti Scolastici degli Istituti alberghieri (Renaia) e degli Istituti tecnici per il turismo (Renatur); e il Salone Espositivo con Università statali e private, Istituzioni, Enti, Organizzazioni Nazionali di Categoria, Associazioni Professionali, Agenzie per il lavoro e Agenzie web di recruiting che forniranno informazioni sulle opportunità occupazionali e sui percorsi da intraprendere per formarsi e lavorare nel turismo.

Nell’edizione 2023, FareTurismo aveva fatto registrare numeri di tutto rispetto con oltre 3.000 visitatori, 34 espositori e 2 recruiting day con colloqui di selezione per 250 figure professionali ricercate in Italia e all’estero da 43 prestigiose Aziende turistiche.