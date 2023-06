Favignana, riapre il Resort Cala La Luna dopo il restyling

Importante riapertura nell’offerta incoming italiana con il via alla stagione dal 3 giugno del Resort Cala La Luna, il primo hotel in Sicilia della catena alberghiera Omega Hospitality. La struttura di Favignana, situata all’interno della Riserva Nazionale delle Isole Egadi, è stata oggetto di un restyling che ha interessato l’animazione, le aree verdi e il concept ristorativo.

Per la stagione estiva è stato previsto un ricco palinsesto di happening e performance artistiche di caratura internazionale, con mostre d’arte moderna e contemporanea seguite da incontri con gli artisti. Già a partire dall’inaugurazione l’artista Andrea Enea Crespi (che espone le sue opere anche al Moma di New York) presenterà l’opera “Head of Medusa”, che verrà donata ed esposta in modo permanente all’interno del resort siciliano.

L’intrattenimento diurno e serale, rivolto ad adulti e bambini, si avvale di un format innovativo, grazie alla partnership della società specializzata Peter Pan Entertainment. Ospiti del mondo dello spettacolo, dal cabaret al cinema al teatro alla musica, si esibiranno settimanalmente all’interno del resort allietando il soggiorno dei clienti.

Nella cava ipogea del Cala La Luna è stata inoltre prevista un’area interamente dedicata al benessere en plen air, con un ricco programma di attività no stress e con un menù di massaggi da prenotare alla reception. L’allestimento della cava ipogea ricorda un giardino zen con musiche e profumi a tema.

«Per quanto riguarda lo standard alberghiero – commenta Antonio Cafarelli, ceo di Essence Hotels – oltre al rinnovamento completo della hall del resort e degli spazi comuni, compresi quelli antistanti gli ingressi degli ascensori, abbiamo abbellito tutte le camere del corpo centrale, che sono una ventina, innalzando lo standard delle stesse ed introducendo due executive suite con giardino privato e doppio ambiente con salotto, doppio maxi schermo e luxury amenities. Tutte le camere sono state dotate di cassaforte centralizzata, phon nuovi, frigobar, bollitore per the e tisane».

Il patrimonio boschivo è stato rinfoltito con l’aggiunta di piante tropicali e autoctone di medio ed alto fusto. È stata inoltre modificata l’ubicazione del parcheggio, liberando lo spazio antistante la hall a vantaggio dello scenario e della stessa circolazione a piedi degli ospiti.