Federcongressi riconferma la presidenza a Gabriella Gentile

Federcongressi&eventi compie 20 anni e conferma la presidenza a Gabriella Gentile fino al 2028. In un momento decisamente positivo del comparto congressuale, che nel 2023 ha superato ogni record pre Covid, l’obiettivo è restare concentrati per continuare a crescere ed aumentare l’appeal all’estero. Con 520 eventi realizzati nell’anno, l’Italia è diventata la seconda meta europea più richiesta dopo la Spagna e la terza a livello mondiale dopo Spagna e Stati Uniti.

«Siamo in un periodo buono e di importante ripresa, ma che richiede capacità di analisi e di cambiare interpretando i tempi – ha detto la presidente Gentile – Il nostro settore è trasversale, tocca il turismo ma anche la salute e la tecnologia ed ha grandi potenzialità di generare impiego e investimenti. La sfida è quindi quella di continuare a crescere soprattutto sui mercati internazionali, qualificando di più l’offerta in termini di infrastrutture e strutture, centri congressuali, hotel. Abbiamo grandi opportunità sui mercati esteri ma per coglierle dobbiamo lavorare sulla qualità. E per farlo abbiamo bisogno del supporto delle istituzioni, con investimenti per la promozione, infrastrutture e anche tutte quelle agevolazioni fiscali che possano facilitare l’arrivo di grandi congressi internazionali in Italia».

Pronta la risposta dei partner istituzionali che hanno partecipato alla XV Convention di Federcongressi&eventi lo scorso weekend a Roma. «Il congressuale è una declinazione essenziale per il turismo, più dell’80% si ridistribuisce in enogastronomia e servizi turistici – ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso – Abbiamo lavorato alacremente e sorpassato Germania, Regno Unito e Francia nella classifica dei paesi ospiti di grandi eventi internazionali. Ora siamo tutti impegnati in questa fase di transizione green e digitale. Per la digitalizzazione lavoriamo su infrastrutture per la banda larga e sulla tecnologia audiovisiva avanzata. Nel green ci impegniamo per un’offerta sostenibile e accessibile. Ad esempio, nell’aver rimesso pesantemente mano sul Super Bonus, lo abbiamo lasciato per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche».

Forte anche il supporto dell’Enit, che prosegue con lo studio dell’Osservatorio Economico per avere un quadro puntuale del comparto e di quanto riesce a trasferire sul territorio, e con le attività di promozione all’estero, che per il 2024 prevedono la presenza dall’offerta congressuale italiana alle fiere di New York, Francoforte, Miami, Lisbona, Las Vegas e Barcellona.

«La battaglia a livello internazionale si gioca sulla proposta di alberghi, strutture e infrastrutture di qualità, accessibilità e una filiera di operatori altamente professionali – ha concluso Gentile – Certo, il Paese Italia ha un grandissimo appeal, ma se non è supportato da un prodotto di qualità, infrastrutture per raggiungere la destinazione e poi muoversi, centri congressi all’altezza e operatori capaci di garantire l’affidabilità dell’evento, non basta. La grande sfida ora è quindi la qualità dell’offerta, con la riqualificazione dei centri congressi e un occhio alla competitività dei prezzi, soprattutto delle strutture ricettive».

Arriva anche il plauso del ministro del Turismo Daniela Santanchè al rinnovo della carica: «Congratulazioni a Gabriella Gentile per la conferma alla presidenza di Federcongressi&eventi. Certa che continuerà a portare avanti un lavoro serio e attento con l’obiettivo di consolidare sempre di più il settore degli eventi e dei congressi, rafforzando al tempo stesso la capacità dell’Italia di essere attrattiva anche per i grandi eventi internazionali di cui il turismo ha sempre più bisogno», dice.