Federcongressi&eventi verso il rinnovo delle cariche. Appello ai giovani: “Candidatevi”

In vista della convention annuale che si terrà a Napoli dal 28 febbraio al 1° marzo, i vertici della associazione che rappresenta gli operatori italiani del Mice, Federcongressi&eventi, sollecitano tutti gli associati a candidarsi per il rinnovo degli organi associativi.

Durante l’assemblea, infatti, i soci voteranno per il rinnovo del Consiglio direttivo, del Revisore dei Conti e dei membri del Collegio dei Probiviri per il mandato 2025-2028. Le elezioni non coinvolgeranno il ruolo di presidente: tale carica è stata rinnovata quest’anno con la riconferma di Gabriella Gentile in sella sino al 2028.

«Rappresentare un’associazione di categoria come la nostra – ha sottolineato la stessa Gentile – significa, non solo dare il proprio apporto per lo sviluppo del comparto, ma anche ricevere e dare supporto, confronto e mentoring in un ambiente collaborativo, stimolante e di crescita reciproca. Ringraziando i professionisti che in questi anni si sono impegnati per fare di Federcongressi&eventi una realtà sempre più autorevole, mi auguro che anche sempre più giovani siano desiderosi di dare il proprio prezioso contributo al settore del Mice italiano».