Ferragamo cerca investitori nell’hôtellerie

Doppio passo verso l’espansione nell’universo dell’hôtellerie di lusso per Lungarno Collection, il brand alberghiero di proprietà della famiglia Ferragamo.

Il primo, più immediato, con l’ampliamento a Firenze dell’Hotel Portrait grazie alla conversione di un palazzo già di proprietà della famiglia – l’Hotel Continentale – che diventerà, all’inizio del 2027, un nuovo Portrait Firenze: “Si tratta di una formula evoluta di city resort – specificano dall’azienda – che prevede un ampliamento dell’inventory camere (da 37 a 67) e la realizzazione di una spa di oltre 300 metri quadrati nel cuore della città, accanto a Ponte Vecchio”.

Il secondo, proiettato nel prossimo futuro, vede la crescita nel segmento offerta cinque stelle nelle principali destinazioni italiane ed estere ad alto valore, puntando proprio sul marchio Portrait, che già conta tre strutture a Firenze, Roma e Milano.

L’operazione, secondo indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, sarebbe allo studio insieme a una banca d’affari italiana specializzata nella ricerca investitori istituzionali di lungo periodo, tra cui family office e fondi sovrani, per un ingresso di minoranza nella società fondata nel 1995 a Firenze.

Il progetto riguarderebbe esclusivamente la gestione alberghiera e non la proprietà immobiliare, mantenendo così invariata la struttura patrimoniale.

UN MARCHIO IN FORTE CRESCITA

Secondo l’ultimo bilancio depositato, 2024, Lungarno Collection ha registrato ricavi per 97 milioni, contro gli 81 dell’esercizio precedente, con un aumento vicino al 20%.

A trainare la crescita, il marchio Portrait che rappresenterebbe oggi circa metà del fatturato complessivo della società di gestione. Per livello di occupazione e posizionamento di prezzo.

“Il Portrait Roma è cresciuto in misura maggiore (+12,4%) rispetto al mercato di riferimento, quando il segmento dei concorrenti diretti è diminuito del 9,8%”, si legge nel bilancio. Il Portrait Milano, che si trova in corso Venezia, nel Quadrilatero della Moda, all’interno dell’antico Monastero degli Umiliati, ha registrato un‘espansione del 49,8%, quando il segmento dei concorrenti diretti è salito del 4,8%. Da solo, l’hotel di lusso milanese, inaugurato a novembre 2022, ha registrato un aumento dei ricavi per 12,65 milioni nel 2024.