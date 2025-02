Calendario alla mano, nel 2025 saranno ben 32 i giorni di possibili vacanze, scaturiti da ponti tutti da costruire da Pasqua, che quest’anno cade il 20 aprile, fino all’Immacolata. All’orizzonte, dunque, molteplici occasioni di business per operatori e agenzie di viaggi. Qual è la sensazione nel mercato? Lo scopriamo tastando il polso dei diretti interessati.

EZHAYA: «RACCOGLIERE LA DOMANDA»

Il quadro d’insieme per il tour operating lo fornisce Pier Ezhaya, presidente di Astoi Confindustria Viaggi: «Qualche anno fa, l’incrocio di Pasqua con i ponti di fine aprile aveva generato il neologismo “Ferraprile”. Quest’anno ci ritroviamo quasi con lo stesso fortunato incrocio, se non addirittura migliore. Per gli operatori è una grandissima opportunità grazie anche alla chiusura delle scuole e alla possibilità di raggiungere il segmento famiglie. Ma i clienti non si moltiplicano come i pani e i pesci: bisogna aspettarsi che una parte di chi sfrutterà questa finestra avrebbe comunque prenotato, magari in un altro periodo; pertanto quando tireremo le somme dovremo tenere conto di tutti i flussi facendo il saldo corretto».

E sui ponti che vanno per la maggiore, Ezhaya osserva: «Tra le festività favorevoli, quella che più si adatta alle famiglie è la Pasqua collegata al 25 aprile. È infatti la finestra che in questo momento sta andando meglio». Alla luce di tale riflessione, il numero uno dei t.o. sottolinea che «se la domanda va bene non bisognerebbe promuovere incentivi, ma solo raccoglierla. Detto ciò, sicuramente c’è un occhio di riguardo per le famiglie con promo bambini per approfittare della chiusura delle scuole».

«A livello di offerta – aggiunge – è aumentata la capacità aerea con molti voli sull’Egitto, oltre a prolungare certe aperture che di solito si interrompevano a fine marzo, come nell’East Africa. Gli operatori tailor made hanno costruito tour ad hoc per questo periodo e sicuramente ne beneficeranno anche i crocieristi».

Guardando alle mete in pole position, Ezhaya fa alcuni distinguo: «In cima c’è l’Egitto, vicino e sempre competitivo a livello di prezzo, con un clima che entra nella sua fase migliore, ma anche Canarie e Capo Verde stanno rispondendo bene. Cresce poi la domanda lungo raggio e crociere. Ci saranno anche molti city break, ma in questo caso si tratta di un tipo di domanda che si approvvigiona anche da sola, con il fai da te».