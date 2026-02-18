Ferrovie, l’Ota indiana Ixigo acquisisce la maggioranza di Trenes

Arriba España! L’Ota indiana Ixigo ha annunciato l’espansione nel mercato ferroviario europeo attraverso l’acquisizione del 60% di Trenes.com (Online Travel Solutions), nota piattaforma di biglietteria ferroviaria spagnola. Valore dell’operazione circa 11,7 milioni di euro.

L’obiettivo di Ixigo, che si è riservata un’opzione per l’acquisto del restante 40%, è esportare la sua esperienza nel settore ferroviario indiano (fatto di grandi volumi e complessità) nel mercato europeo, migliorando l’efficienza e l’esperienza utente su Trenes, oltre a promuovere lo sviluppo dei prodotti della piattaforma spagnola e le sue capacità di intelligenza artificiale.

Trenes, che diventerà una filiale (step-down subsidiary) di Ixigo, è la seconda piattaforma di prenotazione ferroviaria online in Spagna ed è focalizzata anche su altre zone dell’Europa meridionale. “Si prevede – si legge in una nota ufficiale di Ixigo – che questo investimento creerà sinergie significative, unendo la solida base clienti di Trenes, la presenza del marchio e le integrazioni con gli operatori locali con l’innovazione di prodotto basata sull’intelligenza artificiale di Ixigo”.

Oltre a Trenes, Ixigo ha annunciato l’acquisizione di una quota del 45,02% in Sqaas (Squad As Service, Sl), un’azienda spagnola specializzata in soluzioni tecnologiche e software basati sull’Ai.

La Spagna ha registrato 549 milioni di passeggeri ferroviari nel 2024, offrendo un’opportunità di crescita significativa, con la presenza di operatori come Renfe, Avlo, Ouigo e Iryo.