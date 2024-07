Ferryhopper “traghetta” il turismo internazionale a Napoli e in Costiera

Oltre un milione di biglietti venduti nel Golfo di Napoli e nella Costiera Amalfitana dal 2021, anno dell’apertura in Italia. Un traguardo che Ferryhopper, l’applicazione di prenotazione traghetti numero uno al mondo, ha celebrato la scorsa settimana sulla Terrazza flegrea di Bagnoli nella seconda tappa del Summer Tour. L’evento è stato organizzato dall’agenzia di comunicazione e marketing Cose Agency, che cura il lancio del brand per l’Italia, in collaborazione con Post Office, format di intrattenimento di grande successo.

Ferryhopper ha festeggiato con un parterre di giovani appassionati di viaggio, giornalisti e influencer anche altri risultati che riguardano la Campania, tra le destinazioni più popolari del 2024 raggiunte anche grazie all’app, particolarmente popolare tra i millennial italiani. I viaggi prenotati nel 2023 per le mete campane da Ferryhopper sono più che raddoppiati rispetto all’anno precedente (+120%). Il 2024 festeggia invece i 10 milioni di biglietti emessi dal 2017, con vendite raddoppiate nel giro di un anno.

Ad accogliere gli intervenuti, con kit di viaggio omaggio brandizzato Ferryhopper, l’Italy brand specialist di Ferryhopper, Nicole Adonopoulos, e l’Italy account manager, Cinzia Corroppoli, assieme ai partner di Cose Agency, Edoardo Di Luca e Niccolò Quaglia.

«Abbiamo scelto di festeggiare qui – ha spiegato Adonopoulos – perché Napoli si conferma come porto principale per i turisti internazionali, che scelgono di soggiornare e visitare la cittài e poi proseguire il loro “Grand Tour” verso altre località come Capri, Sorrento, Positano e Amalfi. Luoghi che registrano i tassi di crescita più alti per i passeggeri da Napoli, dimostrando che il traghetto è il mezzo più scelto dai turisti per raggiungere non solo le isole ma anche la Costiera. La nostra app di prenotazione è leader nei viaggi via mare, con un totale di oltre 2.2 milioni di download nel mondo».

Il 90% dei passeggeri di Ferryhopper è straniero, di cui circa il 65% in arrivo da Paesi extra-europei, in primis Stati Uniti, seguiti poi Australia, Canada e Inghilterra.

Per quanto riguarda il 2024, però, è interessante notare il ritorno di viaggiatori asiatici sia a Napoli che in Costiera, con forti crescite di passeggeri da Giappone (+278%), Cina (+183%), India (+52%) e Corea del Sud (+37%) rispetto al 2023. Incremento di prenotazioni anche da altri mercati del continente americano, con Brasile (+88%), Colombia (+50%), Messico (+30%) tra quelli più in ascesa.

Quasi 20.000 viaggi nelle regioni del Golfo di Napoli/Costiera Amalfitana sono stati prenotati tramite Ferryhopper con l’opzione flexi, il servizio di modifica della prenotazione. Circa il 3% delle prenotazioni include il servizio support plus disponibile su Ferryhopper, che offre accesso al servizio prioritario 365 giorni all’anno. Il 20% delle prenotazioni per queste aree avviene tramite l’app.

Altro dato in crescita nel 2024 riguarda chi sceglie di essere autonomo negli spostamenti, con tedeschi, italiani e polacchi che sembrano viaggiare più frequentemente in Italia via traghetto con il proprio veicolo rispetto ad altre nazionalità.

Rispetto ai travel trend e ai dati preliminari del 2024, una grande percentuale di turisti internazionali preferisce prenotare il viaggio di ritorno in modalità separata, indicando un maggiore bisogno di flessibilità.