Festa dei 30 anni di Glamour T.O. tra premi e workshop

Glamour Tour Operator ha raggiunto il traguardo dei suoi primi 30 anni di attività e ha celebrato con un “Exclusive Weekend”. Il Renaissance Tuscany il Ciocco Resort & Spa ha fatto da sfondo a un fine settimana di celebrazioni, apprendimento e networking, che ha segnato il trentennale di attività del tour operator viareggino, con un’attenzione particolare rivolta alla condivisione di successi passati e future innovazioni, con la partecipazione riservata esclusivamente a un gruppo di circa 100 agenzie selezionate – nel 2023, tra l’altro, il tour operator ha registrato un incremento del 18% di agenzie di viaggi con cui collabora – e di una trentina di partner tra cui compagnie aeree, enti del turismo, catene alberghiere, compagnie di crociera e fornitori di servizi.

L’evento è stato caratterizzato da momenti di premiazione, workshop e incontri formativi pianificati per garantire un equilibrio tra crescita professionale e svago. Sono state nove le agenzie premiate per le diverse categorie: Best Performer Nord, Centro e Sud Italia, Best Performer Viaggi di nozze, Best Performer Pratiche emesse, Best Performer Social media, Best Performer, Best Performer New entry e Best Performer Ticketing.

Una serie di workshop ha affrontato tematiche di innovazione, tra nuovi prodotti e ultime tecnologie nel mondo del turismo. Sono state presentate le ultime novità e i progetti futuri di Glamour tra cui il catalogo di Capodanno 2024 con diverse proposte, come i tour con accompagnatore.

«È stato un momento straordinario per festeggiare il nostro cammino di trent’anni nel settore del turismo. È stato un piacere condividere esperienze e visioni con i nostri partner e agenzie. Siamo ansiosi di continuare a innovare e a offrire esperienze di viaggio nei prossimi anni», ha commentato il titolare Luca Buonpensiere.