Festa del Canada Day, Air Transat è main sponsor

Festa grande a Roma per il “Canada Day”, la festa nazionale del Paese celebrata presso la suggestiva residenza romana dell’ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Ann Golberg: tra i main sponsor figurava Air Transat, la compagnia aerea canadese che opera 18 voli settimanali nella stagione summer 2023 con collegamenti diretti da Roma e Venezia per Montreal e Toronto, e da Lamezia per Toronto, oltre alle connessioni con Quebec City, Calgary e Vancouver.

Un operativo che sta riscuotendo ampi consensi tra la clientela italiana come ha evidenziato Tiziana della Serra, ad della Rephouse, il Gsa di Air Transat (fondato da Della Serra con Giampaolo Girardi): «L’inizio della stagione estiva sta già registrando un buon andamento nelle vendite, e i nostri voli hanno un buon indice di riempimento, soprattutto con i passeggeri canadesi verso l’Italia. Riguardo poi al nostro sistema tariffario altamente flessibile, riscontriamo buone vendite soprattutto delle tariffe Eco Standard ed Eco Flex, che includono i bagagli in stiva e la selezione del posto a bordo. Si prospetta, quindi, una stagione molto soddisfacente.»

D’altra parte le premesse per una estate operativamente eclatante ci son tutte: come ha ricordato la stessa ambasciatrice Elissa Ann Golberg, tra i 40 milioni di abitanti del Canada, oltre 1 milione e mezzo sono di origine italiana e il forte legame culturale, oltreché commerciale tra i due Paesi non si è mai indebolito e oggi sta conoscendo una nuova e rinnovata vitalità.