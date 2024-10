Fiamme dal motore Ryanair:

chiuso l’aeroporto di Brindisi

Se tre indizi fanno una prova, allora il settore trasporti non gode di buona salute. La chiusura questa mattina dell’Aeroporto del Salento di Brindisi, per un principio d’incendio al motore del volo Ryanair FR8826 diretto a Torino, che fortunatamente non ha provocato feriti, è l’ennesimo episodio di una tre giorni nerissima: martedì lo stop di 12 ore dello scalo di Orio al Serio e ieri le stazioni Termini e Tiburtina di Roma in tilt. “Roba da chiodi”, per parafrasare il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

Tornando alla stretta attualità, l’incidente di stamane a Brindisi si è verificato quando l’aeromobile era già in fase di rullaggio, pronto per il decollo: immediata l’evacuazione, nella massima sicurezza, dell’equipaggio e dei 184 passeggeri attraverso lo scivolo gonfiabile di emergenza sistemato dal portellone anteriore. I tecnici della compagnia sono al lavoro, per poi permettere ad Aeroporti di Puglia di procedere alle successive verifiche di agibilità della pista e alla riapertura dello scalo. Per il momento sospesi tutti i voli in partenza e in arrivo.

E’ tornata regolare, intanto, la circolazione sull’intera rete ferroviaria, all’indomani dei grandissimi disagi causati da un guasto elettrico nel nodo di Roma fra Termini e Tiburtina: cancellati oltre 100 treni, ritardi fino a 250 minuti. Una giornata da incubo per pendolari e turisti e c’è chi ha trascorso la giornata facendo avanti e indietro da casa, alla disperata ricerca di un treno.

La colpa? Di un chiodo, come ha sottolineato un furioso Salvini: «C’è stato un errore di un’impresa privata che ha piantato un chiodo su un cavo e il tempo di reazione di fronte a questo errore non è stato all’altezza di quella che la seconda potenza d’Europa deve avere. Ho chiesto nomi, cognomi, indirizzi e codici fiscali di quelli che non hanno fatto il loro lavoro». Già ieri sera Rfi, la società che gestisce la rete ferroviaria italiana, ha annunciato di aver sospeso il contratto con la ditta che aveva lavorato sulla tratta intorno a Roma

Voli regolari anche all’Aeroporto di Milano Bergamo di Orio al Serio, dove martedì mattina erano scoppiati 4 pneumatici di un volo Ryanair – fatalità – appena atterrato. Risultato: pista danneggiata, scalo chiuso fino alle 20, cancellati 129 voli e altri 34 dirottati su Milano Malpensa e Verona. Sull’incidente indaga la Procura di Bergamo.