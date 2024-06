Fiavet attacca Venezia: “No a una guida ogni 25 persone”

Vada, forse, per il ticket giornaliero da 5 euro, ma no a una guida, ogni 25 persone a Venezia. Fiavet-Confcommercio esprime preoccupazione per la modifica del regolamento di sicurezza nella città lagunare, in vigore dal primo agosto. “Siamo in alta stagione – attacca il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi, in una nota – quando ormai le prenotazioni e l’organizzazione dei tour, soprattutto di turisti internazionali, sono già precostituiti, con costi chiari e guide assegnate. La delibera dimostra la poca conoscenza del turismo organizzato, il solo autorizzato alla costruzione di pacchetti turistici”.

Il disappunto di Ciminnisi è forte: “La limitazione del numero turisti seguiti da guide o accompagnatori nel centro storico di Venezia e nelle isole di Murano, Burano e Torcello comporta un danno economico a imprese, quali agenzie di viaggi e tour operator che commercializzano i loro prodotti con un anno di anticipo rispetto al viaggio”.

Ciminnisi prende di petto l’amministrazione comunale, perché non ha dato ascolto alle associazioni di categoria prima di varare il provvedimento. “Il provvedimento – prosegue – comporta l’utilizzo di due guide con un aumento di costi molto significativo e la limitazione dei tempi di percorrenza che impedisce ai turisti di godere delle bellezze della Serenissima”.

Fiavet-Confcommercio sottolinea che le guide autorizzate sono molto difficili da reperire e la delibera potrebbe sortire l’effetto opposto, cioè aumentare il lavoro non regolare. Inoltre, l’allungamento dei tempi – qualora una sola guida debba portare due gruppi da 25 persone di uno stesso pullman – non consentirebbe di attuare i programmi prestabiliti nel pacchetto, creando un’insolvenza che costringerebbe l’operatore al rimborso della escursione non usufruita.

Un bel ginepraio, insomma, anche se Ciminnisi precisa: “Non siamo contro il regolamento in sé, se fosse stato annunciato per il prossimo anno ne avremmo preso atto e ci saremmo organizzati. In alta stagione però sconvolge i piani di moltissime imprese del turismo organizzato. Senza dimenticare che si tratta di un modus operandi diffuso nel Paese, che considera il turismo una trascurabile entità economica. Muoviamo invece il 13% del Pil e per alcune città come Venezia rappresentiamo un introito ancora maggiore”.