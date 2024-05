Fiavet Lazio, Stefano Corbari rieletto presidente

Stefano Corbari, presidente uscente di Fiavet Lazio, è stato confermato alla guida dell’associazione per il quinquennio 2024-2029. L’assemblea elettiva, che si è svolta ieri (mercoledì 29 maggio) a Roma, ha espresso una nuova line up del consiglio regionale. Lo spoglio dei voti ha visto un’integrazione fra colleghi per la prima volta nel ruolo di consiglieri e confermati presenti già nella vecchia consiliatura.

Al fianco di Corbari ci saranno quali membri del consiglio direttivo Teresa Amuto (Anxur Tours), Fabio Benedetti (Benedetti Viaggi), Stefano Capoccioni (Try Nature), Cristina Compagno (M.T.B. Management Of Tourism and Biodiversity), Luana De Angelis (38 Incoming), Giancarlo Iacuitto (A.M.I. Tour), Daniele Mazzi (Ultraviaggi), Diletta Petrucci (Reate Tour), Maria Luisa Porciatti (Holytours) e Carlo Terracciano (Viaggioggi Su Misura).

Riconfermato il collegio dei Revisori dei Conti: Caterina Claudi, Emanuele Mattei e Marco Valeri. Eletti come Probiviri Salvatore Accardi (Il Mestiere di Viaggiare), Marco Zampieri (Scipiù Viaggi) e Angelo Zaratti (Demetra Viaggi).

«Primo atto del nuovo consiglio – ha dichiarato Corbari appena rieletto – sarà quello di creare commissioni di lavoro dedicate a singoli settori e definiremo i ruoli specifici per ogni consigliere – dichiara il presidente di Fiavet Lazio – Siamo estremamente contenti di avere, dopo molti anni, rappresentate in consiglio tutte le province. Ringrazio per aver accettato il nostro invito ed essere intervenuti Ita Airways, Trenitalia, Grimaldi Lines, l’Ente Parco Archeologico del Colosseo e Città Metropolitana di Roma. Un ultimo ringraziamento all’Hotel Radisson Blu Ghr Rome per la splendida ospitalità».