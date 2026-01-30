Fiavet Toscana, corsi sull’Ai per adv e to

Cavalcare l’onda della rivoluzione Ai. con il supporto della formazione. È l’obiettivo del Piano Formativo 2026 lanciato da Fiavet Toscana in collaborazione con l’Ente Bilaterale Turismo Toscano che si compone di 15 corsi e oltre 330 ore di formazione dedicati alle agenzie di viaggi e tour operator.

Un percorso di aggiornamento professionale che segue la trasformazione in atto che l’intelligenza artificiale ha generato nel modo di lavorare nel turismo. Dalla creazione di itinerari personalizzati alla gestione delle richieste dei clienti, dal marketing digitale alla produzione di contenuti visivi, l’Ai offre infatti opportunità straordinarie per chi saprà coglierle, ma occorre una formazione mirata, competenza e visione.

Ecco perché Fiavet Toscana si è concentrata sul supporto concreto alle agenzie associate, aiutandole a comprendere e adottare strumenti che fino a ieri sembravano fantascienza. Da qui l’allestimento di corsi in grado non solo di formare, ma anche di accompagnare i professionisti nel presente e prepararli al futuro.

Come spiega Pier Carlo Testa, presidente di Fiavet Toscana, «la formazione che garantiamo grazie all’Ente Bilaterale Turismo Toscano è uno strumento fondamentale per dare alle agenzie nuove chiavi d’accesso a una professione già in movimento. L’intelligenza artificiale non è una minaccia, ma un’alleata potentissima: chi saprà dialogare con questi strumenti avrà un vantaggio competitivo enorme. Per questo abbiamo voluto dedicare ben quattro corsi specifici a questo tema: dal prompt engineering alla creazione di contenuti visivi. Il nostro obiettivo è che nessuna agenzia toscana resti indietro in questa rivoluzione».

Gli fa eco Cinzia Chiaramonti, vicepresidente di Fiavet Toscana: «Crediamo fermamente che la crescita professionale debba essere un percorso continuo, quasi perenne. Il Piano Formativo 2026 non si limita all’intelligenza artificiale: abbiamo mantenuto e potenziato i corsi di lingue straniere, sempre più cruciali con la ripresa dei flussi turistici internazionali, e naturalmente tutta la formazione obbligatoria sulla sicurezza. Ma c’è di più: i nuovi corsi su Business Plan e controllo di gestione rispondono a una richiesta forte delle nostre adv, che vogliono strumenti concreti per pianificare il futuro con maggiore consapevolezza».

Tra i temi del piano formativo figurano il prompt engineering per il turismo, gli strumenti di Ai applicati al turismo, lo storytelling per immagini, il marketing sui social media (Facebook, Instagram, Tik Tok).

E ancora i corsi di inglese e di spagnolo, la formazione continua in contabilità per agenzia, il business plan e controllo di gestione. A completare il piano, la formazione obbligatoria su primo soccorso, antincendio e sicurezza sul lavoro. I corsi saranno erogati quasi esclusivamente in videoconferenza e riservati alle adv in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Turismo Toscano. Le date saranno comunicate sul sito dell’Ebtt e sui canali di comunicazione di Fiavet Toscana.