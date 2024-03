Addio Fico Bologna, dal 26 aprile inizia l’era di Grand Tour d’Italia

Si sta per aprire l’era di Grand Tour d’Italia. Ufficialmente chiuso dieci giorni fa, Fico Eataly World, il parco agro-alimentare alle porte di Bologna fortemente voluto da Oscar Farinetti, dovrebbe riaprire il 26 aprile con il nuovo nome, annunciato già a settembre. Il condizionale sui tempi della riapertura è d’obbligo, specie quando in Italia si aprono cantieri, ma i vertici del mega-parco assicurano che le date saranno rispettate, salvo imprevisti non dipendenti dalla proprietà.

Fico Bologna aveva aperto i battenti nel 2017, ma nel 2022 la società di gestione aveva chiuso il bilancio in rosso, con una perdita di oltre 6 milioni e debiti per 18. Da qui la decisione di chiudere, che aveva colto di sorpresa e preoccupato i sindacati.

«Mi sono imbarcato in questa cosa e devo fare bella figura, il motivo principale è l’onore – ha spiegato Farinetti in un’intervista a la Repubblica – Voglio dimostrare che Fico era una buona idea, ma che ha bisogno di una trasformazione. Chi fa è condannato qualche volta a sbagliare, ma sono stato molto fortunato, sono capiente e non può succedermi nulla».

Annunciato con lo slogan “Sarà tutto nuovo, sarà tutto diverso”, il restyling è stato confermato dallo stesso aministratore delegato Piero Bagnasco, che in un’intervista a Il Resto del Carlino ha precisato come, per il rilancio del parco tematico, si punterà tutto su un format innovativo proposto al pubblico.

Si tratterà di una vera e propria offerta enogastronomica che intende attirare soprattutto i turisti di prossimità, prevalentemente italiani, anche se non verrà abbandonata l’idea di farne un polo d’attrazione per i visitatori stranieri. In altre parole, Grand Tour d’Italia si candida a essere una fiera permanente delle eccellenze alimentari del nostro Paese.