Fiera del Cicloturismo: si rinnova Bicitalia.it

Il cicloturismo si conferma una delle direttrici più interessanti per riequilibrare i flussi turistici in Italia, in un momento in cui il Paese ha raggiunto per la prima volta il secondo posto tra le destinazioni più visitate dell’Unione europea, con 458 milioni di presenze nel 2024. Un dato che, però, porta con sé una forte concentrazione della domanda: il 75% degli arrivi si concentra infatti su appena il 13% del territorio nazionale.

In questo scenario, la bicicletta si propone come strumento concreto per distribuire i flussi verso aree meno battute, valorizzando destinazioni secondarie e sostenendo un modello di sviluppo più sostenibile. È in questa direzione che si inserisce il rinnovamento di Bicitalia.it, il portale Fiab che sarà presentato alla Fiera del Cicloturismo di Padova il 27 marzo e che ora integra anche la possibilità di individuare e prenotare strutture ricettive bike-friendly grazie alla rete Albergabici.

Il segmento, del resto, mostra numeri in forte crescita: il cicloturismo in Italia vale già 4,7 miliardi di euro e, secondo le stime, crescerà a un ritmo medio annuo del 10,9% tra il 2025 e il 2033, con un mercato potenzialmente oltre gli 11 miliardi di euro entro fine periodo. A spingere la domanda sono la ricerca di esperienze slow, l’attenzione per benessere e sostenibilità e il progressivo rafforzamento delle infrastrutture ciclabili.

Il nuovo portale punta a semplificare la pianificazione dei viaggi su due ruote attraverso mappe interattive, tracce Gpx, informazioni dettagliate sui percorsi e sui servizi disponibili. Bicitalia si propone anche come strumento utile per istituzioni e pianificatori, offrendo una fotografia aggiornata della rete cicloturistica italiana, compresi i tratti ancora da completare. Un tassello strategico anche in chiave internazionale, considerando il collegamento con la rete EuroVelo, che in Italia conta già oltre 5.000 chilometri di itinerari.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Fiab