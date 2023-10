Fiere di settore, ciò che conta è esserci

In un’epoca in cui le informazioni vengono veicolate sempre di più attraverso i canali digitali e virtuali, le fiere di settore continuano a mantenere un ruolo fondamentale e insostituibile in numerosi settori industriali e commerciali.

Non fa eccezione il comparto turistico, che utilizza gli eventi fieristici come occasioni importanti e insostituibili per fare “rete”, stabilire momenti di incontro e di confronto con le altre realtà del settore, raccontare le ultime novità che arrivano dagli operatori del turismo.

Nell’arco di pochi giorni, in occasioni di tali fiere, ognuno di noi ha la possibilità di incontrare de visu un numero di colleghi che in contesti normali sarebbe impensabile. I momenti di incontro non si limitano solo all’interno del perimetro della fiera stessa, ma anche durante serate, cocktail, cene di gala, workshop ed eventi organizzati da operatori più o meno grandi negli orari di chiusura della manifestazione.

Chi non partecipa alle fiere è destinato a restare un passo indietro rispetto agli altri, oltre a perdere l’opportunità di stringere, consolidare e rafforzare conoscenze reciproche, che sono alla base di nuove occasioni di business.

Le fiere sono appuntamenti periodici che offrono la possibilità di spostare temporaneamente l’attenzione dalle attività lavorative quotidiane per incontrare altri operatori in un preciso luogo fisico e pensare alle strategie di lungo periodo, superando i filtri rappresentati da meeting virtuali o da contatti telefonici organizzati all’interno di giornate frenetiche e ritagliati tra un impegno e l’altro.

Si tratta di un piccolo investimento, soprattutto di tempo, che ogni operatore dovrebbe essere disposto a fare perché può generare benefici e opportunità di business in grado di impattare sulle vendite di un’intera stagione. Nel contesto dell’evento fieristico, ognuno secondo i propri obiettivi, può e deve giocare un ruolo attivo, in veste di visitatore, espositore, sponsor o conferenziere. L’importante è esserci, partecipando al flusso di informazioni che vengono scambiate durante i giorni della fiera e cogliendo tutti i nuovi spunti e servizi per rispondere alle esigenze dei propri clienti/viaggiatori, che sono sempre più numerosi e sempre più esigenti.

Proprio in questi giorni alla Fiera di Rimini sta andando in scena il Ttg Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo internazionale. L’appuntamento, oltre a costituire un evento di rilievo dal punto di vista promozionale, rappresenta un importante momento di riflessione sulle prospettive del turismo e sulle sue ricadute sull’economia mondiale. Come da tradizione Msc Crociere, e da quest’anno anche il nuovo marchio di crociere di lusso Explora Journeys, saranno presenti alla manifestazione portando in fiera le novità del settore crocieristico che allarga i suoi confini verso itinerari e destinazioni sempre più esclusivi e ricercati.