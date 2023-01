Finnair, c’è anche Linate fra gli scali europei dell’estate

C’è anche l’aeroporto di Milano Linate tra le nuove destinazioni di Finnair in Europa per l’estate 2023. La compagnia di bandiera finlandese ha aggiornato la programmazione dei voli a corto raggio e raggiungerà, tra le altre, diverse capitali, come Berlino, Copenaghen, Vilnius e Riga.

Fra le nuove mete, appunto, la nostra Linate, che si aggiunge alla rotta già operata verso Malpensa oltre a Lubiana e ai tre voli settimanali in alta stagione per Bodø.

Oltre alle località turistiche più note, come Rodi e Alicante, Finnair raggiunge la maggior parte delle capitali europee almeno due volte al giorno, per agevolare chi viaggia per affari. Le rotte continentali di Finnair, infatti, consentono di collegarsi alle destinazioni a lungo raggio di Tokyo, Osaka, Shanghai, Hong Kong, Soul, Singapore, Bangkok, Delhi, Mumbai e Doha, oltre all’offerta statunitense con voli per Dallas, Chicago, Los Angeles, New York e Seattle.

«I viaggi sono ripresi a un buon ritmo e stiamo aumentando i voli verso le rotte europee per soddisfare l’aumento della domanda in Asia – spiega Ole Orvér, chief commercial officer di Finnair – Le rotte di Bergen e Bodø sono perfettamente collegate ai nostri voli per il Giappone».