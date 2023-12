Finnair compie 100 anni e cambia tutto: «Nuovi aerei e programma loyalty»

Uno storico traguardo che diventa punto di partenza per un’evoluzione. Nel 2023 la compagnia aerea Finnair sta festeggiando i 100 anni di attività, un anniversario che ha coinciso con un gran ritorno dei voli internazionali e un piano di rinnovamento delle cabine e del programma fedeltà.

In occasione dei suoi primi 100 anni, quindi, Finnair ha celebrato anche a Roma con la presenza del market director Europe, Javier Roig Sanchez.

«Il nostro primo volo, nel 1923, è stato un postale tra Helsinki a Tallinn, mentre ad oggi trasportiamo circa 1 milione di passeggeri al mese – ha detto Roig – Abbiamo iniziato a operare in Italia nel 1963 con i voli su Milano, poi nel 1977 è stata introdotta Roma e più tardi anche Venezia».

Ad oggi, il network di Finnair nel nostro Paese conta con voli diretti da Milano Malpensa, Linate e Roma Fiumicino verso Helsinki, «da dove i viaggiatori italiani possono accedere al nostro ampio network di destinazioni che include numerose città della Finlandia e del Nord Europa, del Medio Oriente, dell’Asia e degli Stati Uniti – ricorda il manager – Per quanto riguarda il network invernale opereremo quattro collegamenti settimanali dall’aeroporto di Milano Linate, mentre nello schedule estivo, oltre ai voli da Milano Linate e Malpensa e Roma, offriremo collegamenti da Venezia, Napoli, Bologna e Verona».

Con le vendite sull’Italia in ampio recupero per tutto il 2023; Finnair ha annunciato la ripresa del collegamento verso Nagoya in Giappone che sarà attivo a partire dal 30 maggio 2024 con due frequenze settimanali. Nagoya si aggiunge così ai voli per Tokyo Haneda e Narita e per Osaka. In estate, quindi, la compagnia aerea offrirà un totale di 20 frequenze settimanali verso il Giappone.

«Dagli anni ’60 Finnair opera collegamenti con l’Italia, un mercato importante per i nostri clienti finlandesi e asiatici, ma siamo scelti anche da molti italiani che vogliono scoprire numerose mete finlandesi, tra cui la Lapponia, e da chi vuole recarsi in Asia, e in Giappone in particolare, e verso gli Stati Uniti», ricorda Roig Sanchez.

Nel frattempo, il centenario è l’occasione per rinnovare anche il programma fedeltà e parte della flotta di Finnair. «Il programma Finnair Plus entrerà in una nuova era alla fine di gennaio 2024. L’accumulo delle miglia premio non sarà più basato sulla distanza percorsa, ma sulla spesa che permetterà di raccogliere punti e di raggiungere i vari livelli in base all’importo per l’acquisti di voli ed extra di viaggio. Gli Avios – utilizzati da Iberia, British e Qatar Airways – saranno la nuova valuta fedeltà», sottolinea il manager.

Per quanto riguarda la flotta, invece, il progetto di modernizzazione conferirà nuovi interni su tutti i 12 aerei Embraer della compagnia, «con elementi già sperimentati nelle cabine degli aerei Finnair a lungo raggio che sono state riprogettate di recente».

Il rinnovamento prenderà il via nel periodo fra il 2024 e il 2025 e i primi aerei dovrebbero essere operativi già alla fine del prossimo anno. «Entro la prossima estate – conclude Roig Sanchez – tutti gli A350 e gli A330 a lungo raggio saranno dotati di nuove cabine».