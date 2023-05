Finnair introduce la tariffa Superlight nei voli in Europa

Nuova promozione tariffaria di Finnair sui mercati europei: a partire dal 1° giugno la compagnia aerea di linea finlandese introdurrà infatti la nuova tariffa Superlight per le rotte europee e apporterà modifiche alla franchigia bagagli in modo da ridurre i ritardi all’imbarco causati da un eccessivo numero di bagagli a mano e incrementare così la puntualità dei voli e il comfort di viaggio, andando così a risolvere un problema frequentemente segnalato anche dai clienti.

A partire da quella data, infatti, la tariffa Superlight sostituirà i biglietti Economy Light sui viaggi in Europa e includerà come unico bagaglio a mano una piccola borsa da porre sotto il sedile. Gli acquisti effettuati in aeroporto saranno conteggiati nella franchigia e dovranno essere inseriti anch’essi nella borsa sotto il sedile. I soci di livello Finnair Plus che viaggiano con un biglietto Superlight potranno trasportare un ulteriore bagaglio a mano oltre alla borsa da porre sotto il sedile.

«La puntualità – spiega Ole Orvér, chief commercial officer di Finnair– è molto importante per i nostri clienti e l’obiettivo delle modifiche che stiamo apportando è quello di garantire un imbarco agevole, partenze puntuali e un viaggio confortevole per tutti. L’eccesso di bagagli a mano a bordo è un problema noto, che ha un impatto sia sulla puntualità che sul comfort del viaggio. Stiamo anche migliorando il monitoraggio del bagaglio a mano negli aeroporti e quelli in eccesso verranno spostati in stiva a pagamento».

I biglietti Light, che includono un normale bagaglio a mano e un bagaglio più piccolo, continueranno a essere disponibili per i viaggi a lungo raggio e per la Business Class sui voli europei. Il tipo di biglietto Classic rimarrà invece la scelta migliore per i clienti che viaggiano sia con bagaglio registrato che con bagaglio a mano.

A partire dal 1° giugno, Finnair diminuirà anche la franchigia bagagli in Business Class. Inoltre, tutte le franchigie per i bagagli speciali, come le sacche da golf e le attrezzature da sci, saranno escluse dalle nuove classificazioni dei biglietti e saranno disponibili solo con un supplemento.

Le modifiche che entreranno in vigore dal 1° giugno supportano l’attuazione della strategia di Finnair per rendere più efficaci le attività operative, le partenze più puntuali negli aeroporti e rafforzare l’offerta di servizi extra di viaggio.