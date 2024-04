Finnair pensa già all’estate 2025: nuovi voli in Giappone e Norvegia

Finnair aggiorna la sua programmazione per l’estate 2025, che va dal 30 marzo al 25 ottobre, per il Giappone.

La compagnia finlandese aggiunge nuove frequenze da Helsinki verso Tokyo Narita, offrendo così voli giornalieri sia per Tokyo Haneda, che per Tokyo Narita per l’estate 2025; inoltre, sarà aggiunta una terza frequenza settimanale per l’aeroporto di Nagoya.

Altra novità è l’introduzione di una nuova destinazione nel nord della Norvegia, Kirkenes: sempre a partire dalla stagione estiva 2025 Finnair volerà a Kirkenes da Helsinki via Ivalo tre volte a settimana.

La nuova rotta permetterà viaggiatori di esplorare sia la Lapponia finlandese, che la Norvegia del nord dando la possibilità di partecipare alla famosa crociera Hurtigruten che salpa da Kirkenes.

«Siamo lieti di introdurre una destinazione che rafforzerà ulteriormente il nostro già ampio network nella regione artica. La nuova rotta permette un collegamento agevole per i clienti che viaggiano verso la Norvegia settentrionale, rendendola facile e veloce da raggiungere da Helsinki», commenta Ole Orvér, chief commercial officer di Finnair.

Per i Paesi baltici, Finnair incrementerà anche le frequenze per Tallin, Riga e Vinius. Tallin e Riga saranno collegate con cinque frequenze settimanali, mentre per Vilnius sono previste due frequenze aggiuntive.

Finnair ha inoltre aggiornato la programmazione per il prossimo inverno, che va dal 27 ottobre al 29 marzo prossimi, aggiungendo frequenze per Dallas, che diventerà un servizio giornaliero per tutto l’anno.