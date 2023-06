Finnair, potenziato l’operativo per l’estate 2024

Finnair incrementa le rotte tra il suo hub di Helsinki e le destinazioni dell’Europa settentrionale e centrale, oltre a quelle del Giappone per l’estate 2024. Fra le novità il collegamento, a partire dal 2 aprile 2024, con Wroclaw, in Polonia, oltre all’aumento delle tratte per Cracovia e alla reintroduzione dei voli per Danzica. Previsto un incremento dei voli verso Tromsø e Trondheim in Norvegia e la riapertura della rotta fra Helsinki e Bergen con scalo a Stoccolma e Arlanda, operata prima della pandemia.

Inoltre, sarà attiva un’ulteriore tratta mattutina da Helsinki ad Arlanda e più frequenze per Billund, in Danimarca. Per quanto riguarda la Germania, verranno aumentate le rotte per Düsseldorf e Amburgo. Nel Regno Unito e in Irlanda, Finnair amplierà la sua offerta verso Manchester, Dublino ed Edimburgo. Potenziate le frequenze sia verso Tokyo Narita che Osaka, in Giappone.

Tutte le nuove frequenze sono integrate con i voli a lungo raggio di Finnair verso l’Asia e gli Stati Uniti.

«Siamo lieti di annunciare la nuova rotta per Wroclaw – sottolinea Ole Orvér, chief commercial officer di Finnair –Crediamo che non sia solo una destinazione interessante per coloro che viaggiano per affari, ma anche per i turisti in cerca di una vacanza in città in un ambiente caratteristico e suggestivo».